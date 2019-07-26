Политика

Любовь Соболь вынесли на диване из здания Мосгоризбиркома и задержалиНовая газета вчера в 17:08

Полицейские задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь у выхода из Мосгоризбиркома, после того как cотрудники группы быстрого реагирования на диване вынесли ее на улицу, сообщил «Дождь». Ее повезли в ОВД «Тверское», уточнила глава ее штаба.
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Полицейские на диване вынесли Любовь Соболь из Мосгоризбиркома

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Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома

Ведомостивчера в 17:31

Любовь Соболь задержали у Мосгоризбиркома. Видео

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Любовь Соболь задержали и отвезли в ОВД «Тверское»

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Охрана вынесла Любовь Соболь из Мосгоризбиркома на диване

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Кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь задержали у столичного избиркома

Эхо Москвывчера в 17:09

Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома на диване и задержали

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