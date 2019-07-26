Политика

Любовь Соболь вынесли на диване из здания Мосгоризбиркома и задержалиНовая газета вчера в 17:08

Полицейские задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь у выхода из Мосгоризбиркома, после того как cотрудники группы быстрого реагирования на диване вынесли ее на улицу, сообщил «Дождь». Ее повезли в ОВД «Тверское», уточнила глава ее штаба.
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Полицейские на диване вынесли Любовь Соболь из Мосгоризбиркома

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Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома на диване и задержали

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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
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