Происшествия

Любовь Соболь сообщила о своем задержанииИнтерфакс 07:22

Юрист ФБК Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Мосгордуму, в субботу сообщила, что она задержана в Центре сбора подписей (ЦСП) перед согласованным митингом в Москве.
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с чего всё началось
ГУ МВД утверждает
, что к полицейским «обратились организаторы митинга на проспекте Сахорова с заявлением о том, что Л. Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».
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