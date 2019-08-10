Происшествия
Любовь Соболь сообщила о своем задержанииИнтерфакс 07:22
Юрист ФБК Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Мосгордуму, в субботу сообщила, что она задержана в Центре сбора подписей (ЦСП) перед согласованным митингом в Москве.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
ГУ МВД утверждает, что к полицейским «обратились организаторы митинга на проспекте Сахорова с заявлением о том, что Л. Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».Дождь06:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
Кино
«Мосфильм» назвал самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Общество
Полиция насчитала 15 тысяч участников акции на Сахарова
Столичная полиция оценивает количество участников митинга на проспекте Сахарова в 15 тысяч человек.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с размахом отпраздновала день рождения дочери
Фото: дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова - Маша Лера Кудрявцева не стала выкладывать свои поздравления в соцсети, как это сегодня принято у всех звезд.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя
Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Футбол
«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:08
Экономика
Якутии дополнительно выделят больше 390 млн рублей на тушение пожаров
Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты
«Яндекс» обсуждает внедрение «Алисы» в смартфоны Huawei
По словам Чанга, компании обсуждают совместную работу в сфере сервисов музыки, такси, погоды и других проектов "Яндекса".
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал фото с новой возлюбленной
Следует сказать, что поклонники Ани Лорак не устают забрасывать ее комментариями, в которых просят ее вернуться к мужу и оставить нового возлюбленного, которым оказался Егор Глеб, саунд-продюсер Black Star, младше певицы по возрасту на 15 лет.
Обновлено в 01:29
Футбол
Хавбек ПСВ Перейро рассказал, почему отказал «Спартаку»
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, по какой причине не захотел переходить в "Спартак".
Обновлено в 09:12
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США
"Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Опрос: треть россиян в отпуске продолжают работать
Около трети российских туристов (32%) признались, что продолжают активно участвовать в решении рабочих вопросов, находясь в отпуске: проверяют почту, отвечают на письма и телефонные звонки, доделывают отчеты, сообщает Ozon.travel.
Обновлено в 07:55
Здоровье
Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме
Медики установили, что недостаток сахаров в крови человека пробуждает в его организме страстное чувство голода.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Украинским снайперам разрешили убивать мирных жителей в Донбассе
Украинское командование направило на передовую снайперов, разрешив им стрелять как по военнослужащим Народной милиции ДНР, так и по мирным жителям.
Обновлено в 09:23
Политика
ООН: Санкции США спровоцировали гибель иранцев из-за нехватки лекарств
ООН фиксирует случаи гибели простых граждан Ирана из-за недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США против этой страны.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 09:23
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Общество
У Генконсульства Финляндии нарисовали длинную очередь
У Генерального консульства Финляндии в Петербурге появилось изображение длинной очереди.
Обновлено в 08:42
Общество
Круизным лайнерам запретили заходить в исторический центр Венеции
Венецию ежегодно посещают около 20 млн туристов, десятки тысяч которых ранее прибывали на круизных судах.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:07