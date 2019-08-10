с чего всё началось

Юрист ФБК Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Мосгордуму, в субботу сообщила, что она задержана в Центре сбора подписей (ЦСП) перед согласованным митингом в Москве.

Армия и оружие Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.

Гаджеты Huawei представила свою операционную систему Harmony OS Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.

Общество Полиция насчитала 15 тысяч участников акции на Сахарова Столичная полиция оценивает количество участников митинга на проспекте Сахарова в 15 тысяч человек.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева с размахом отпраздновала день рождения дочери Фото: дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова - Маша Лера Кудрявцева не стала выкладывать свои поздравления в соцсети, как это сегодня принято у всех звезд.

Происшествия Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.

Футбол «Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Гаджеты «Яндекс» обсуждает внедрение «Алисы» в смартфоны Huawei По словам Чанга, компании обсуждают совместную работу в сфере сервисов музыки, такси, погоды и других проектов "Яндекса".

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал фото с новой возлюбленной Следует сказать, что поклонники Ани Лорак не устают забрасывать ее комментариями, в которых просят ее вернуться к мужу и оставить нового возлюбленного, которым оказался Егор Глеб, саунд-продюсер Black Star, младше певицы по возрасту на 15 лет.

Футбол Хавбек ПСВ Перейро рассказал, почему отказал «Спартаку» Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, по какой причине не захотел переходить в "Спартак".

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Происшествия Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США "Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.

Происшествия В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального» Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.

Общество Опрос: треть россиян в отпуске продолжают работать Около трети российских туристов (32%) признались, что продолжают активно участвовать в решении рабочих вопросов, находясь в отпуске: проверяют почту, отвечают на письма и телефонные звонки, доделывают отчеты, сообщает Ozon.travel.

Здоровье Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме Медики установили, что недостаток сахаров в крови человека пробуждает в его организме страстное чувство голода.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.

Армия и оружие Украинским снайперам разрешили убивать мирных жителей в Донбассе Украинское командование направило на передовую снайперов, разрешив им стрелять как по военнослужащим Народной милиции ДНР, так и по мирным жителям.

Политика ООН: Санкции США спровоцировали гибель иранцев из-за нехватки лекарств ООН фиксирует случаи гибели простых граждан Ирана из-за недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США против этой страны.

Политика Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.

Шоу-бизнес Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.

Происшествия В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.

Общество У Генконсульства Финляндии нарисовали длинную очередь У Генерального консульства Финляндии в Петербурге появилось изображение длинной очереди.