ГУ МВД позднее сообщило, что на госпожу Соболь пожаловались организаторы сегодняшней согласованной акции в центре Москвы. Они якобы обратились в полицию с заявлением о том, что госпожа Соболь «и другие участники митинга собираются организовать провокации» на акции.

Любовь Соболь задержали перед митингом в Москве

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