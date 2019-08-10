Происшествия
Любовь Соболь задержали перед митингом в МосквеКоммерсантъ 07:18
ГУ МВД позднее сообщило, что на госпожу Соболь пожаловались организаторы сегодняшней согласованной акции в центре Москвы. Они якобы обратились в полицию с заявлением о том, что госпожа Соболь «и другие участники митинга собираются организовать провокации» на акции.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:00, Вашингтон
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