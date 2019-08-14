Общество
Любовь Соболь прекратила голодовкуКоммерсантъ вчера в 15:46
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook. По словам госпожи Соболь, она приняла такое решение по просьбе матери Алексея Миняйло, арестованного по делу о массовых беспорядках 27 июля.
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с чего всё началось
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в своем Facebook, что прекращает голодовку по просьбе матери Алексея Миняйло, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля.РБКвчера в 16:20
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