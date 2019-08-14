Общество

Любовь Соболь прекратила голодовкуКоммерсантъ 15:46

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook. По словам госпожи Соболь, она приняла такое решение по просьбе матери Алексея Миняйло, арестованного по делу о массовых беспорядках 27 июля.
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь прекратила голодовку спустя 33 дня

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