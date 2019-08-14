Общество
Любовь Соболь прекратила голодовкуКоммерсантъ 15:46
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook. По словам госпожи Соболь, она приняла такое решение по просьбе матери Алексея Миняйло, арестованного по делу о массовых беспорядках 27 июля.
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Здоровье
В США диетологи признали, что холестерин в продуктах не опасен
В США диетологи решили не включать рекомендации избегать продуктов с высоким содержанием холестерина в Национальное руководство США по здоровому питанию (Dietary Guidelines for Americans).
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Политика
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Политика
Митрохина зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму
Окружная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в Мосгордуму члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который ранее обжаловал решение окружного избиркома.
Обновлено в 10:56
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
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Политика
Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге
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Общество
Четыре района Приморья уходят под воду
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Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
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Театры
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Политика
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
В Минтрансе и Минпромторге уже заявили, что получили рекомендации комитета Госдумы по выводу из оборота старых автомобилей.
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Общество
Лоза оценил идею о введении четырехдневной рабочей недели
Российский певец Юрий Лоза прокомментировал идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
В Алтайском крае на вооружении появился свой «Фагот»
Обновлено в 21:38
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ постройневшей актрисы Пеговой
Волосы актриса заплела в две косички. Поклонники пришли в восторг от нового образа Пеговой.
Обновлено в 21:01
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Общество
Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата.
Обновлено в 20:04
Космос
Как звучат планеты Солнечной системы
Радиоволны принимаются специальной антенной, а затем передаются в динамики, сигнал усиливается и на выходе мы слышим звучание планет.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено в 08:03
Экономика
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено в 17:06
Политика
Бывший император Японии отказался посетить храм Ясукуни
13 августа стало известно, что синтоистский храм Ясукуни, рассматриваемый соседними с Японией странами как символ японского милитаризма, направлял приглашение уже бывшему императору Японии Акихито, чтобы тот посетил храм и отпраздновал 150-ю годовщину его основания.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Филадельфии произошла стрельба
Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Общество
В Японии 570 тысяч жителей готовятся к эвакуации из-за тайфуна «Кроса»
В западных регионах Японии порядка 570 тысяч жителей получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры из-за приближения тайфуна "Кроса".
Обновлено в 21:28
Футбол
Миладинович дисквалифицирован на 4 матча за удар в лицо Чалову
Отстранение 25-летний серб заработал за удар нападающему Федору Чалову локтем в лицо в матче 5-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).
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Кино
Выпущена вдохновленная «Звездными войнами» серия кукол Барби
Американская компания Mattel выпустила тематическую серию Барби. Внешний вид кукол стилизован под определенных персонажей.
Обновлено в 21:29
Экономика
Кабмин обсудит освобождение от НДФЛ доходов от продажи энергии с объектов микрогенерации
Как сообщила пресс-служба кабмина, ключевой темой станет рассмотрение законопроекта, освобождающего от НДФЛ доходы от продажи энергии, произведенной на принадлежащих потребителю объектах микрогенерации, в том числе на возобновляемых источниках.
Обновлено в 17:01
Политика
Зеленский упростит получение украинского гражданства для россиян
Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить проект закона об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства российским гражданам.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Отчислен за финансовую неуспеваемость
Почти одна пятая российских домохозяйств находится под риском социальной эксклюзии, следует из расчетов экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено в 18:29
Экономика
«Аэрофлот» объявил конкурс на ремонт SSJ-100 с платой за летные часы
"Аэрофлот" объявил конкурс на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) запасных частей своих 49 самолетов Sukhoi Superjet 100, следует из материалов закупки.
Обновлено в 10:47