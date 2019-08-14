Общество
Любовь Соболь прекратила голодовкуКоммерсантъ 15:46
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook. По словам госпожи Соболь, она приняла такое решение по просьбе матери Алексея Миняйло, арестованного по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Экономика
«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырёхдневную рабочую неделю, но этот вопрос не входит в компетенцию администрации президента, сообщает 14 августа РИА Новости.
Обновлено в 11:27
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна
В регионе ждут очень сильные осадки и уже объявили штормовое предупреждение.
Обновлено 11 августа в 18:57
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Политика
Трамп предложил встретиться Си Цзиньпину через соцсеть
Американский президент Дональд Трамп предложил главе КНР Си Цзиньпину встретиться.
Обновлено в 19:11
Авто
Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg
В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
Лолита с гордостью показала урожай на огороде в Болгарии
Лолите удалось вырастить огромное количество разнообразных сортов перца.
Обновлено в 16:30
Космос
Метеориты из внешней Солнечной системы помогли Земле стать обитаемой
Метеориты из отдаленных уголков Солнечной системы доставляли на Землю большое количество воды, углерода и летучих веществ, благодаря чему на нашей планете стало возможным зарождение жизни.
Обновлено 12 августа в 11:00
Экономика
Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП
Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.
Обновлено в 13:48
Культура
В Северной Осетии пройдет симпозиум «Аланика»
Творческий форум "Аланика" проходит в Северной Осетии с 2007 года при поддержке Министерства культуры РФ.
Обновлено в 14:23
Здоровье
Гериатры назвали продукт, продлевающий молодость
Традиционная индийская пряность куркума, которую индусы ежедневно добавляют чуть ли не во все блюда, помогает сохранить здоровье мозга и отодвинуть наступление деменции, пишет "РГ", со ссылкой на результаты научных исследований Национального центра гериатрии и геронтологии.
Обновлено в 06:08
Политика
Кабмин Украины отказался уволить Кличко
Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.
Обновлено в 08:18
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Общество
Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках
Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре
Крупный пожар в бизнес-центре в Василеостровском районе Санкт-Петербурга полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 16:15
Единоборства
Сын Кости Цзю одержал очередную победу
Обновлено в 11:08
Культура
Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Кино
Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»
Успех ремейка «Короля льва» подтолкнул студию Disney переснять в таком же стиле мультфильм «Бэмби».
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20
Космос
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur
Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
Обновлено в 17:01
Игры
Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено в 09:35
Культура
РЕН ТВ запускает новую программу «Неизвестная история»
В субботу, 17 августа, на телеканале РЕН ТВ состоится премьера программы «Неизвестная история».
Обновлено в 12:33
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
В Совбезе России обвинили США в намерении применить ядерный арсенал
Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов рассказал, зачем США хотят придать легитимность своим обвинениям других стран якобы в совершении кибератак.
Обновлено в 11:12
Политика
В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым
Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено в 11:22