Происшествия

ИзвестияИзвестияЛюбовь Соболь облили грязью возле ее дома

ЦИК отказал ей из-за нарушений при сборе подписей, среди которых были обнаружены «мертвые души». В Москве прошли уже четыре акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями.
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Атака клонов. На Любовь Соболь напали возле дома

Новая газета09:31

Соболь сообщила о нападении на нее с «какой-то грязью»

РБК06:09

Любовь Соболь облили грязью у подъезда ее дома

РЕН ТВ05:07

Нападение на Любовь Соболь. Видео с камеры наблюдения

Дождь06:16

В Москве неизвестные напали на Любовь Соболь и облили ее грязью

Znak.com05:12

Любовь Соболь сообщила о нападении. Рядом с домом её облили грязью

Фонтанка.Ру05:19

Снятая с выборов в Мосгордуму юрист ФБК Соболь сообщила о нападении

Эхо Москвы05:46
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Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru 11:37
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Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева

8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
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Футбол

Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм)

Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
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Глава ФАС призвал ликвидировать госкорпорации

Глава ФАС Игорь Артемьев считает, что наступление "экономического чуда" в России и развитие конкуренции в стране напрямую связаны с необходимостью ликвидировать госкорпорации.
Газета.Ru 13:48
Футбол

Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Sportbox.RU 13:23
Политика

МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Армия и оружие

Министр обороны Армении встретился с делегацией российской военной полиции

Министр обороны Армении Давид Тоноян обсудил в четверг вопросы сотрудничества с членами делегации, возглавляемой заместителем начальника главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майором Виталием Кохом, сообщили в пресс-служб армянского ведомства.
РИА Новости 11:31
Футбол

Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов

Еврокубковый сезон уже в разгаре, до группового этапа Лиги чемпионов осталось всего ничего, и 29 августа в Монако состоялась жеребьевка, в рамках которой были разбиты по квартетам 32 лучшие команды Старого Света.
Газета.Ru 14:28
Хоккей

«Динамо» обменяло Сергиенко в «Трактор»

Московское «Динамо» обменяло хоккеиста в челябинский клуб взамен на денежную компенсацию. Контракт с защитником подписан на два года.
Sports.ru 11:29
Общество

Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию

В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд не стал рассматривать дело православной активистки Оксаны Ивановой, которая была задержана днём 29 августа.
REGNUM 12:06
Армия и оружие

В ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ

Известия 14:26
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Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Политика

Премьер Украины предложил переназначить Авакова на пост главы МВД

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил переназначить Арсена Авакова на пост главы МВД.
RT на русском 13:42
Политика

Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах

Врио главы края согласился президентом Путиным о необходимости повышения зарплат сотрудникам федеральных ведомств в регионах.
Газета.Ru 08:50
Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве

Ведомости 12:19
Происшествия

Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой

Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Космос

Иран провел неудачный запуск ракеты

Взгляд.ру 12:50
Политика

Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе

РИА Новости 13:57
Политика

Зеленский назвал главные задачи Верховной рады

Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
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По итогам первого квартала рекламные доходы уменьшились на 4%, до 16,4 млрд руб. По итогам полугодия поступления от рекламы уменьшились почти на 6%, до 33,2 млрд руб. "Газпром-Медиа" управляет, в частности, телеканалами НТВ, ТНТ, "Матч ТВ", ТВ3, "Пятница", радиостанциями "Авторадио", "Юмор FM", "Эхо Москвы", ИД "7 дней".
РБК 14:18
Экономика

США хотят потребовать с Китая имперские долги, пишет Bloomberg

Держатели облигаций имперского Китая предложили президенту США Дональду Трампу потребовать от КНР выплаты по старым долгам, которые были сделаны в период дореволюционного Китая, когда там правил император.
Газета.Ru 11:46
Гаджеты

Apple назвала дату презентации новых продуктов

Ведомости 13:27
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Кикабидзе признался в желании «разрушить» российскую политику

Грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что любит русских людей, но не любит российскую политику, которую мечтает «разрушить».
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В Госдуме оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе

Депутаты Государственной думы оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе.
Комсомольская правда 14:14
Экономика

Чистая прибыль «Т Плюс» по МСФО в первом полугодии выросла в 2,5 раза

Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО в первом полугодии выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13,216 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
РИА Новости 12:25
Космос

На МКС сработала аварийная сигнализация

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Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.
Накануне.Ru вчера в 07:54
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Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе

Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
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Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

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Российские телезрители назвали любимые отечественные фильмы

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Любовь Эдуардовна Соболь
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