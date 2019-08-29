Происшествия
ИзвестияЛюбовь Соболь облили грязью возле ее дома
ЦИК отказал ей из-за нарушений при сборе подписей, среди которых были обнаружены «мертвые души». В Москве прошли уже четыре акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
Политика
Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru 11:37
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Футбол
Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Политика
Глава ФАС призвал ликвидировать госкорпорации
Глава ФАС Игорь Артемьев считает, что наступление "экономического чуда" в России и развитие конкуренции в стране напрямую связаны с необходимостью ликвидировать госкорпорации.
Газета.Ru 13:48
Футбол
Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Sportbox.RU 13:23
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Армия и оружие
Министр обороны Армении встретился с делегацией российской военной полиции
Министр обороны Армении Давид Тоноян обсудил в четверг вопросы сотрудничества с членами делегации, возглавляемой заместителем начальника главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майором Виталием Кохом, сообщили в пресс-служб армянского ведомства.
РИА Новости 11:31
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Еврокубковый сезон уже в разгаре, до группового этапа Лиги чемпионов осталось всего ничего, и 29 августа в Монако состоялась жеребьевка, в рамках которой были разбиты по квартетам 32 лучшие команды Старого Света.
Газета.Ru 14:28
Хоккей
«Динамо» обменяло Сергиенко в «Трактор»
Московское «Динамо» обменяло хоккеиста в челябинский клуб взамен на денежную компенсацию. Контракт с защитником подписан на два года.
Sports.ru 11:29
Общество
Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию
В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд не стал рассматривать дело православной активистки Оксаны Ивановой, которая была задержана днём 29 августа.
REGNUM 12:06
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Политика
Премьер Украины предложил переназначить Авакова на пост главы МВД
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил переназначить Арсена Авакова на пост главы МВД.
RT на русском 13:42
Политика
Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах
Врио главы края согласился президентом Путиным о необходимости повышения зарплат сотрудникам федеральных ведомств в регионах.
Газета.Ru 08:50
Происшествия
Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой
Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Космос
Иран провел неудачный запуск ракеты
Взгляд.ру 12:50
Политика
Зеленский назвал главные задачи Верховной рады
Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
BFM.ru 10:49
Экономика
Рекламная выручка «Газпром-Медиа» во втором квартале упала на 7%
По итогам первого квартала рекламные доходы уменьшились на 4%, до 16,4 млрд руб. По итогам полугодия поступления от рекламы уменьшились почти на 6%, до 33,2 млрд руб. "Газпром-Медиа" управляет, в частности, телеканалами НТВ, ТНТ, "Матч ТВ", ТВ3, "Пятница", радиостанциями "Авторадио", "Юмор FM", "Эхо Москвы", ИД "7 дней".
РБК 14:18
Экономика
США хотят потребовать с Китая имперские долги, пишет Bloomberg
Держатели облигаций имперского Китая предложили президенту США Дональду Трампу потребовать от КНР выплаты по старым долгам, которые были сделаны в период дореволюционного Китая, когда там правил император.
Газета.Ru 11:46
Гаджеты
Apple назвала дату презентации новых продуктов
Ведомости 13:27
Политика
Кикабидзе признался в желании «разрушить» российскую политику
Грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что любит русских людей, но не любит российскую политику, которую мечтает «разрушить».
Московский Комсомолец 06:02
Политика
В Госдуме оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Государственной думы оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе.
Комсомольская правда 14:14
Экономика
Чистая прибыль «Т Плюс» по МСФО в первом полугодии выросла в 2,5 раза
Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО в первом полугодии выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13,216 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
РИА Новости 12:25
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос 10:23
Политика
Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.
Накануне.Ru вчера в 07:54
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Кино
Российские телезрители назвали любимые отечественные фильмы
Телепрограмма 11:09