Происшествия
ИзвестияЛюбовь Соболь облили грязью возле ее дома
ЦИК отказал ей из-за нарушений при сборе подписей, среди которых были обнаружены «мертвые души». В Москве прошли уже четыре акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями.
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Автогонщица погибла при попытке установить рекорд
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Происшествия
Минздрав: возросло число пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье
Ранее сообщалось о том, что в больницу после ДТП были доставлены 17 человек, отпущены после осмотра врачами 14 из них.
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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
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Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
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Болтон прибыл в Минск на переговоры
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Белоруссию, где он проведет встречу с президентом и главой Министерства иностранных дел этой страны.
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РИА Новости вчера в 10:31
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Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте, сообщается в четверг на сайте парламента.
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Настройка органа в концертном зале «Зарядье» займет полгода, инаугурация музыкального инструмента запланирована на 29 февраля 2020 г. Об этом сообщила журналистам генеральный директор зала Ольга Жукова.
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В Эфиопии ученые обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
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В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
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