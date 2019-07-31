Футбол

«Люблю». Адриану с девушкой из России на презентации в «Палмейрасе»Спорт-Экспресс вчера в 15:40

В четверг, 8 августа, "Палмейрас" представил бывшего форварда "Спартака" Луиза Адриану. 32-летний бразилец пришел на презентацию со своей девушкой из России Екатериной Дорожко. Адриану перешел в "Палмейрас" из "Спартака" 30 июля.
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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