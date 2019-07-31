В четверг, 8 августа, "Палмейрас" представил бывшего форварда "Спартака" Луиза Адриану. 32-летний бразилец пришел на презентацию со своей девушкой из России Екатериной Дорожко. Адриану перешел в "Палмейрас" из "Спартака" 30 июля.

«Люблю». Адриану с девушкой из России на презентации в «Палмейрасе»

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