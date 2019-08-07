Сообщалось, что средства от продажи - 1 млрд рублей - учтены в доходах бюджета Крыма на 2019 год. Госдача №1 была построена в 1955 году, и затем стала одним из самых любимых мест отдыха на полуострове генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

с чего всё началось

Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина, передает «Интерфакс». По ее словам, объект приобретен российским юрлицом, но название компании Анюхина не уточнила.

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

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