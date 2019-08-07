Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублейBFM.ru 09:40

Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина, передает «Интерфакс». По ее словам, объект приобретен российским юрлицом, но название компании Анюхина не уточнила.
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с чего всё началось

Власти Крыма выручили 1,2 млрд рублей за любимую дачу Брежнева

Сообщалось, что средства от продажи - 1 млрд рублей - учтены в доходах бюджета Крыма на 2019 год. Госдача №1 была построена в 1955 году, и затем стала одним из самых любимых мест отдыха на полуострове генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
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