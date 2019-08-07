Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублейBFM.ru 09:40
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина, передает «Интерфакс». По ее словам, объект приобретен российским юрлицом, но название компании Анюхина не уточнила.
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Происшествия
Пожар начался в резиденции Атамбаева
Обновлено в 12:25
Политика
Совет Федерации предлагает школьникам изучать конституцию в стихах
В восемь регионов страны из каждого федерального округа будет направлен бесплатный тираж книги «Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны».
Обновлено в 11:15
Транспорт
В Твери уволили сразу всех водителей трамваев
В посте утверждается, что 5-6 августа все водители трамваев были уволены «по соглашению сторон».
Обновлено в 05:31
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Зеленский пообещал упростить получение разрешений на поездки в Крым
В ближайшее время Верховная рада закрепит на законодательном уровне упрощение получения разрешений на посещение Крыма гражданами Украины.
Обновлено в 09:09
Политика
Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 04:23
Политика
СБУ рассказала об очередной «провокации» ополченцев
Служба безопасности Украины (СБУ) расценивает появление представителей ЛНР на КПП «Станица Луганска» как провокацию.
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Футбол
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Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Политика
Памфилова: механизм сбора подписей в поддержку кандидатов устарел
Процедура сбора подписей в поддержку кандидатов устарела, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 09:13
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Хоккей
СКА обыграл «Локомотив» в рамках Sochi Hockey Open
СКА нанес поражение «Локомотиву» в рамках предсезонного турнира в Сочи.
Обновлено в 10:34
Политика
МИД РФ назвал сумму долга Украины перед странами СНГ
Свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать еще с 2014 года, — напомнили в МИД РФ.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
Обновлено в 08:40
Технологии
OneWeb отозвала заявку на получение российских частот
Компания OneWeb отозвала заявку на получение российских частот в диапазонах, используемых для спутниковой радиосвязи и спутникового ТВ, сообщила компания и подтвердил RNS представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.
Обновлено в 09:24
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Обновлено в 08:44
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
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Общество
Utair оштрафовали за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов
В феврале мать-одиночка из Хабаровска возвращалась из Кургана с двумя сыновьями, после того как им сделали операцию в Центре им. Илизарова.
Обновлено в 11:21
Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
Обновлено в 09:55
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Футбол
Ругани согласовал условия личного контракта с «Арсеналом»
25-летний итальянец согласовал условия личного контракта с "канонирами", утверждает Corrierre dello Sport.
Обновлено в 05:25
Авто
Компакт Soueast DX5 заполнит пробел в модельном ряду
Поскольку фирма Soueast, будучи OEM-производителем, много лет собирала модели Mitsubishi для КНР, в её собственных машинах немало компонентов от «трёх бриллиантов».
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Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38