Экономика
Любимов предложил китайцам вложить миллиард долларов в рязанский аэропорт
Любимов предложил китайцам вложить миллиард долларов в рязанский аэропорт62инфо04:21
Глава региона назвал четыре направления, по которым предлагает налаживать сотрудничество с бизнесом из Поднебесной. Первое из них – развитие транспортной и логистической инфраструктуры с учетом концепции «Один пояс – один путь» и развитие транспортного коридора "Запад – Восток".
62инфо04:21
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Рязанский губернатор предложил китайцам масштабный проект реконструкции аэропорта «Протасово»
Областная Рязанская Газета09:12
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Политика
Помпео потребовал вернуть американского шпиона, задержанного в Москве
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от Российской Федерации немедленно вернуть в Соединённые Штаты американского гражданина Пола Уилана, который был задержан в Москве по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 08:22
Спорт
Устюгов завоевал бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Обновлено в 09:12
Экономика
Счетная палата оценила выполнение экономических прогнозов правительства
Рост реальных доходов россиян в 2018 году, согласно оценке Счетной палаты, составил 0–0,4%, в то время как в октябре правительство давало прогноз на уровне 3,4%. В сентябре 2017 года власти спрогнозировали рост реальных доходов населения по итогам 2018 года на 2,3%.
Обновлено в 06:07
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Гаджеты
WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах
Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Леонид Рошаль: состояние Вани из Магнитогорска удалось стабилизировать
Состояние Вани удалось стабилизировать, хотя оно остается очень тяжелым.
Обновлено в 07:12
Политика
Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис
Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису, обсудив при этом украинскую провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 08:13
Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Москве кран врезался в опору моста
В центре Москвы кран-манипулятор зацепил стрелой опору места, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке
Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Власти отвергли связь между двумя ЧП в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал не верить слухам о связи двух инцидентов в Магнитогорске: обрушением подъезда жилого дома и пожаром в маршрутке.
Обновлено в 07:58
Происшествия
На Украине из церкви украли мощи Георгия Победоносца
Обновлено в 08:32
Происшествия
Три человека попали под лавину в Мурманской области
На горе Кукисвумчорр в Хибинах на трех человек сошла лавина, двое смогли самостоятельно выбраться из-под снега, еще одного разыскивают спасатели.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Обновлено в 08:39
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким
Обновлено вчера в 19:43
Общество
Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»
В середине декабря сообщалось, что двое канадцев выиграли джекпот национальной лотереи «6 из 49» общей суммой $12 млн.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Обновлено в 05:38
Происшествия
На юго-востоке Москвы загорелся ангар на площади 800 кв. м
Обновлено в 07:42
Происшествия
Шесть человек стали жертвами железнодорожной аварии в Дании
Шесть человек стали жертвами крушения поезда на мосту, соединяющем два острова в Дании, сообщает в среду телеканал Sky News со ссылкой на полицию.
Обновлено в 04:47
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске мальчика
Обновлено в 05:17
Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске вытащили живого попугая
Живого попугая обнаружили под завалами подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске, где в понедельник произошел взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:32
Общество
Тропический шторм надвигается на южные туристические курорты Таиланда
Тропический шторм «Пабук» надвигается на туристические районы юга Таиланда.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Число погибших в Магнитогорске достигло 21
С момента обрушения секции высотного дома из-под обломков спасатели извлекли 27 человек, из которых 21 погиб.
Обновлено в 07:38
Наука
В Сибири начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя
В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тела ребенка и мужчины
Тело ребенка извлечено из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске, также найдено тело еще одной жертвы трагедии; всего найдено 18 погибших, сообщает МЧС.
Обновлено в 04:13
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на автомобили LADA
По данным аналитиков, с 1 января 2019 года весь модельный ряд LADA подорожал на сумму от 15 до 25 тыс. рублей в зависимости от модели.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Netflix удалил эпизод из сериала из-за критики Саудовской Аравии
В результате Netflix был вынужден удалить из сериала эпизод, посвященный Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 20:56
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23