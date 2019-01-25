Спорт

Лю Хуншен: Кокорин не закончит карьеру из-за боли в коленеСоветский спорт 11:04

Ранее адвокаты футболиста заявляли, что у Кокорина есть проблемы с прооперированным коленом. Бывший врач Спартака Лю Хуншен считает, что Кокорину не придется менять коленный состав. Такого, что Кокорин закончит карьеру из-за этого, не будет.
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Адвокат рассказала, что Кокорина постоянно беспокоит боль в прооперированном колене

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