Футбол

Лёв: «За 80 минут у Нидерландов не было ни одного момента»
Soccer.ru
вчера в 20:46

Германия — Нидерланды
2 – 2
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
Тимо Вернер
9′
Матс Хуммельс
14′
Лерой Сане
19′
38′
Джорджиньо Вейналдум
45′
Райан Бабел
Джавайро Дилросун
Тони Кроос
52′
60′
Джорджиньо Вейналдум
Тонни Триндаде де Вильена
Тимо Вернер
Марко Ройс
63′
66′
Джавайро Дилросун
Люк де Йонг
Серж Гнабри
Томас Мюллер
67′
Джошуа Киммих
68′
Лерой Сане
Леон Горетцка
80′
85′
Куинси Промес
90′
Вирджил ван Дейк
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал упущенную победу в домашнем матче Лиги Наций против Нидерландов (2:2).Конечно, я слегка разочарован результатом. Но в целом по игре я видел больше позитивного, чем негативного.
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