Лёв: «У тер Штегена ещё будет возможность сыграть за Германию»Soccer.ru вчера в 21:46

Вы можете предположить такой вариант. На прошлой неделе я уже говорил о том, что Марк-Андре [тер Штеген] обязательно получит возможность сыграть.

Лёв: «У тер Штегена ещё будет возможность сыграть за Германию»

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