Футбол

Лёв: «Сборная Германии до последнего верила в победу»Евро-футбол.ру 02:11

Нидерланды — Германия
2 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
15′
Лерой Сане
34′
Серж Гнабри
Дэйли Блинд
38′
Райан Бабел
Стивен Бергвейн
46′
Маттейс Де Лигт
48′
Мемфис Депай
63′
70′
Леон Горетцка
Илкай Гюндоган
88′
Серж Гнабри
Марко Ройс
90′
Нико Шульц
Мартен де Рон
Люк де Йонг
90′+1′
Рулевой сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу над Голландией (3:2) в поединке квалификации Евро-2020.
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Немецкий футболист, футбольный тренер, с 1 августа 2006 года - главный тренер национальной сборной Германии, до этого в течение двух лет был помощником Юргена Клинсманна.
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