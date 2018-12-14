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Лётчики Воздушно-космических сил России, которые 10 декабря совершили трансатлантический беспосадочный перелёт в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.

Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию

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