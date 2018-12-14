Армия и оружие

Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию
RT на русском
вчера в 21:14

Лётчики Воздушно-космических сил России, которые 10 декабря совершили трансатлантический беспосадочный перелёт в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.
RT на русскомвчера в 21:14

Подробнее о событии

Российские ракетоносцы получили приказ вернуться из Венесуэлы

Аргументы и Факты00:53

Ту-160 готовят к возвращению из Венесуэлы в Россию

РИА Новостивчера в 21:41

Бомбардировщики Ту-160 готовятся к возвращению в Россию из Венесуэлы

Газета.Ruвчера в 21:19

Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию

RT на русскомвчера в 21:14

Российские ракетоносцы получили приказ возвращаться из Венесуэлы к местам базирования

ТАССвчера в 22:12

Задачи выполнены: главком ВКС РФ отдал приказ Ту-160 в Венесуэле возвращаться домой

ТК Звездавчера в 21:00

Российские Ту-160 начали подготовку к возвращению из Венесуэлы

Российская газетавчера в 23:05
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Армия и оружие

У границ России за год обнаружили 3 тысячи иностранных самолётов

Дежурные силы радиотехнических войск России в течение 2018 года обнаружили и сопроводили около 3 тыс. боевых иностранных самолётов.
Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие

В Сирии более 16,5 тысячи дезертиров получили амнистию

В Сирии амнистировали более 16,5 тыс. военнослужащих страны, которые незаконно покинули воинские части во время боевых действий.
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие

Автоматы Калашникова могут начать производить в Индии

Планируется, что автоматы Калашника в 2019 году начнут производить в Индии.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие

Первый ударный беспилотник-перехватчик разработали в России

Первый ударный беспилотник-перехватчик создали в России.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие

Российские военные самолёты сегодня как ожидается покинут Венесуэлу

Российская сторона пообещала американским властям, что самолёты сегодня Венесуэлу покинут и вернутся домой.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие

Глава МИД Турции обсудил ситуацию в Сирии с Помпео

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в четверг, 13 декабря, телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил с ним ситуацию в Сирийской Арабской Республике.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие

В Поволжье связисты развернули засекреченную сеть

Связисты второй общевойсковой армии развернули в регионах ПФО засекреченную сеть для управления войсками.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Армия Венесуэлы приведена в максимальную боевую готовность

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг отдал приказ вооруженным силам быть в максимальной боевой готовности.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие

Главу ОБСЕ на Украине предупредили о возможном наступлении в Донбассе

Как сообщает ТАСС, представители ДНР и ЛНР передали главе мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрулу Апакану письмо, в котором содержится информация о планах Киева организовать в декабре этого года масштабное наступление на Донбасс.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие

Научные роты ВС РФ пополнились новобранцами из Архангельска

Научные роты ВС РФ пополнились новобранцами из Архангельска.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие

В неудачах российской ядерной «Булавы» обвинили Украину

Большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие

«Вертолёты России» досрочно передали партию Ми-8АМТШ в ВКС России

Переданные в военное ведомство вертолёты прошли все виды испытаний, предусмотренные условиями госконтракта и технической документации, и приняты представителями ВКС России.
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие

Гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника

Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие

Самоходную гаубицу «Коалиция-СВ» превратят в кабриолет

Как рассказали «Известиям» в Министерстве обороны РФ, в настоящее время ведётся разработка буксируемой гаубицы на базе 152-мм орудия 2А88, которое установлено на самоходной артиллерийской установке (САУ) «Коалиция-СВ».
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие

На Камчатке прошли торжества в честь 169-й годовщины образования Войск и сил на Северо-востоке России

Днём образования Войск и сил на Северо-востоке России считается 14 декабря.
Обновлено в 00:24
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