Армия и оружие
Лётчики Воздушно-космических сил России, которые 10 декабря совершили трансатлантический беспосадочный перелёт в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.
RT на русском21:14
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Армия и оружие
У границ России за год обнаружили 3 тысячи иностранных самолётов
Обновлено в 17:17
Армия и оружие
Первый ударный беспилотник-перехватчик разработали в России
Первый ударный беспилотник-перехватчик создали в России.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
МИД Турции и госдеп США ведут телефонные переговоры по Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры по поводу ситуации в Сирии, сообщает 13 декабря газета «Дэйли сабах» со ссылкой на дипломатический источник.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
Армия Венесуэлы приведена в максимальную боевую готовность
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг отдал приказ вооруженным силам быть в максимальной боевой готовности.
Обновлено в 20:51
Армия и оружие
В Сирии более 16,5 тысячи дезертиров получили амнистию
В Сирии амнистировали более 16,5 тыс. военнослужащих страны, которые незаконно покинули воинские части во время боевых действий.
Обновлено в 21:45
Армия и оружие
Главу ОБСЕ на Украине предупредили о возможном наступлении в Донбассе
Как сообщает ТАСС, представители ДНР и ЛНР передали главе мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрулу Апакану письмо, в котором содержится информация о планах Киева организовать в декабре этого года масштабное наступление на Донбасс.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
Научные роты ВС РФ пополнились новобранцами из Архангельска
Научные роты ВС РФ пополнились новобранцами из Архангельска.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
ДНР попросила ОБСЕ и ООН не допустить химической атаки в Мариуполе
Самопровозглашенная Донецкая народная республика обратилась к международным организациям с просьбой не допустить химической атаки, которую украинские военные якобы планируют устроить в Мариуполе, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Партия «Терминаторов» поставлена в армию досрочно
Военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", заказанные российскими военными, поставлены раньше срока.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Украина провела учения с применением ЗРС С-300 в районе Мариуполя
В отработке отражения воздушного нападения участвовали расчеты ЗРК С-300 ПВО Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины Как сообщили в украинском военном ведомстве, учения противовоздушной обороны в районе ООС проводились 12 декабря по приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
В Поволжье связисты развернули засекреченную сеть
Связисты второй общевойсковой армии развернули в регионах ПФО засекреченную сеть для управления войсками.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
В неудачах российской ядерной «Булавы» обвинили Украину
Большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
Самоходную гаубицу «Коалиция-СВ» превратят в кабриолет
Как рассказали «Известиям» в Министерстве обороны РФ, в настоящее время ведётся разработка буксируемой гаубицы на базе 152-мм орудия 2А88, которое установлено на самоходной артиллерийской установке (САУ) «Коалиция-СВ».
Обновлено в 17:47
Армия и оружие
«Уралы» снега не боятся: мотострелки отработали экстремальное вождение на грузовиках
Водители сформированного первого декабря мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа провели первую тренировку по экстремальному вождению на военной технике.
Обновлено в 20:10