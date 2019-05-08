Экономика
Lyft приготовил акционерам рекордные убыткиВести.Финанс вчера в 23:27
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:34, Ашберн
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Уилан объяснил свой арест «местью» России за санкции США
Задержанный по подозрению в шпионаже в пользу США американец Пол Уилан полагает, что его арест является "местью" России за санкции Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Более 120 рабочих вывезли на поверхность из рудника в Якутии
Более 120 работников рудника "Удачный" компании "Алроса" в Мирнинском районе Якутии были эвакуированы в связи с повышенным уровнем метана, передают в пресс-службе предприятия.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
В СК назвали предварительную причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров или техническая неисправность самолета являются приоритетными версиями крушения SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено 06 мая в 03:59
Общество
В России упростят процедуру признания инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено вчера в 06:54
Общество
Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России
Специалисты Россельхознадзора провели исследование российского молочного рынка и пришли к выводу, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт был фальсифицированным.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Обновлено вчера в 20:39
Политика
В Германии обиделись на Помпео за отмену визита в Берлин
Внезапная отмена визита в Берлин госсекретаря США Майка Помпео огорчила и обидела немецких политиков.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито
Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
Обновлено вчера в 21:24
Здоровье
Тадалафил эффективен для лечения сердечной недостаточности
Исследование лекарственного препарата Тадалафил на животной модели доказывает, что этот препарат биологически эффективен для лечения сердечной недостаточности.
Обновлено вчера в 05:42
Авто
Porsche оштрафовали на 535 млн евро за дизельный скандал
В результате разбирательств суд вынес решение оштрафовать Porsche на полмиллиарда евро.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти в МиГ-29, находящихся на авиабазе "Бельбек".
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено вчера в 12:55
Здоровье
В Минздраве назвали способы борьбы с аллергией
В Минздраве России предупредили аллергиков о скором цветении различных растений, а также рассказали о способах борьбы с аллергической реакцией.
Обновлено вчера в 00:59
Происшествия
Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда
Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста
Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие
Российские военные отразили атаку на авиабазу «Хмеймим»
Обновлено вчера в 10:38
Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В Национальной хоккейной лиге состоялась седьмая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Даллас Старз".
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено 06 мая в 09:44
Общество
Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити
Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, заявил о том, что Хрущев в буквальном смысле заставил правительство Украины забрать Крым в состав своей страны, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Шойгу на репетиции парада Победы впервые появился на кабриолете Aurus
Министр обороны Сергей Шойгу во время репетиции парада Победы выехал на Красную площадь в Москве на новом автомобиле Aurus Senat.
Обновлено вчера в 06:53
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Оранжевый УАЗ «Хантер», который, как стало известно ранее, официально стал самой дорогой версией модели, уже с завода оснащается силовыми бамперами и порогами, электрической лебедкой и защитой рулевых тяг.
Обновлено вчера в 02:15
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере
В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено вчера в 19:55
Футбол
Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
В России стремительно дорожают самые востребованные лекарства
Цены на «Валидол» и ряд других лекарственных препаратов, которые пользуются спросом в аптеках, растут несколько месяцев подряд.
Обновлено вчера в 15:05