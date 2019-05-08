Экономика

Lyft приготовил акционерам рекордные убыткиВести.Финанс вчера в 23:27

Ну а пожинать плоды деятельности компании приходится акционерам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Lyft приготовил акционерам рекордные убытки

Вести.Финансвчера в 23:27

Сервис такси Lyft понес убытки в $1,14 млрд в I квартале

ПРАЙМвчера в 18:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:34, Ашберн
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
Политика

Уилан объяснил свой арест «местью» России за санкции США

Задержанный по подозрению в шпионаже в пользу США американец Пол Уилан полагает, что его арест является "местью" России за санкции Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Более 120 рабочих вывезли на поверхность из рудника в Якутии

Более 120 работников рудника "Удачный" компании "Алроса" в Мирнинском районе Якутии были эвакуированы в связи с повышенным уровнем метана, передают в пресс-службе предприятия.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия

В СК назвали предварительную причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров или техническая неисправность самолета являются приоритетными версиями крушения SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено 06 мая в 03:59
Общество

В России упростят процедуру признания инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено вчера в 06:54
Общество

Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России

Специалисты Россельхознадзора провели исследование российского молочного рынка и пришли к выводу, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт был фальсифицированным.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Обновлено вчера в 20:39
Политика

В Германии обиделись на Помпео за отмену визита в Берлин

Внезапная отмена визита в Берлин госсекретаря США Майка Помпео огорчила и обидела немецких политиков.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито

Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
Обновлено вчера в 21:24
Здоровье

Тадалафил эффективен для лечения сердечной недостаточности

Исследование лекарственного препарата Тадалафил на животной модели доказывает, что этот препарат биологически эффективен для лечения сердечной недостаточности.
Обновлено вчера в 05:42
Авто

Porsche оштрафовали на 535 млн евро за дизельный скандал

В результате разбирательств суд вынес решение оштрафовать Porsche на полмиллиарда евро.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти в МиГ-29, находящихся на авиабазе "Бельбек".
Обновлено вчера в 20:09
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено вчера в 12:55
Здоровье

В Минздраве назвали способы борьбы с аллергией

В Минздраве России предупредили аллергиков о скором цветении различных растений, а также рассказали о способах борьбы с аллергической реакцией.
Обновлено вчера в 00:59
Происшествия

Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда

Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено вчера в 10:37
Общество

Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста

Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие

Российские военные отразили атаку на авиабазу «Хмеймим»

Обновлено вчера в 10:38
Хоккей

«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялась седьмая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Даллас Старз".
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями

У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено 06 мая в 09:44
Общество

Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити

Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, заявил о том, что Хрущев в буквальном смысле заставил правительство Украины забрать Крым в состав своей страны, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Шойгу на репетиции парада Победы впервые появился на кабриолете Aurus

Министр обороны Сергей Шойгу во время репетиции парада Победы выехал на Красную площадь в Москве на новом автомобиле Aurus Senat.
Обновлено вчера в 06:53
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Оранжевый УАЗ «Хантер», который, как стало известно ранее, официально стал самой дорогой версией модели, уже с завода оснащается силовыми бамперами и порогами, электрической лебедкой и защитой рулевых тяг.
Обновлено вчера в 02:15
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере

В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено вчера в 19:55
Футбол

Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено вчера в 17:32
Экономика

В России стремительно дорожают самые востребованные лекарства

Цены на «Валидол» и ряд других лекарственных препаратов, которые пользуются спросом в аптеках, растут несколько месяцев подряд.
Обновлено вчера в 15:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Lyft
Американская компания
Публичная компания из Сан-Франциско, позволяющая пользователям находить с помощью интернет-сайта или мобильного приложения водителей, сотрудничающих с сервисом, и готовых подвезти их за умеренную плату. Девиз Lyft: «your friend with a car». По заявлениям компании, их сервис позволяет перемещаться на машине с затратами на 30% ниже, чем при использовании традиционных такси. Водители, работающие с Lyft, помечают свои автомобили с помощью пушистого талисмана в виде розовых усов на бампере.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное