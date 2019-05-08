Экономика

Lyft потерял более $1 млрд за первый кварталInc.Russia 01:50

Lyft опубликовал отчетность за первый квартал 2019 года. Она показала, что за указанный период компания потеряла $1,14 млрд. Для сравнения, за тот же отрезок времени в 2018 году убыток Lyft составил $234 млн.
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Lyft потерял более $1 млрд за первый квартал

Inc.Russia01:50

Lyft приготовил акционерам рекордные убытки

Вести.Финансвчера в 23:27

Сервис такси Lyft понес убытки в $1,14 млрд в I квартале

ПРАЙМвчера в 18:03
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Футбол

Геркус: Клопп — великий, но для памятника на «Энфилде» нужна победа в финале

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). «Ливерпуль» этим матчем уже взял Лигу чемпионов.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Японии число пострадавших детей при наезде автомобиля достигло 15

В Японии количество госпитализированных в результате наезда автомобиля на группу детей дошкольного возраста возросло до пятнадцати человек.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Захвативший заложников во Франции открыл огонь по полиции

Захвативший заложников во французском Бланьяке открыл огонь по полиции, передает Franceinfo.
Обновлено вчера в 13:28
Общество

Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити

Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Как проинформировал ТАСС источник в правоохранительных органах, в числе погибших - руководитель туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов.
Обновлено в 00:35
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Обновлено вчера в 20:39
Авто

Kia анонсировала конкурента Hyundai Creta

Конкурировать новому кроссоверу от Kia придется с такими популярными моделями, как Hyundai Creta, Nissan Kicks, Renault Captur, Tata Harrier и готовящимся к продажам новым MG Hector.
Обновлено вчера в 08:07
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Политика

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Полиция изъяла у красноярца 13 тысяч драгоценных камней

Полицейские изъяли у жителя Красноярска почти 13 тыс. драгоценных камней, которые он намеревался незаконно продать.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся

Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено вчера в 20:16
Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Обновлено 06 мая в 16:30
Общество

В Новосибирске установили памятник Сталину

Обновлено в 01:33
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

Опубликована хронология катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 14:19
Общество

В гордуме Челябинска назвали самого богатого депутата

Самым состоятельным оказался Виталий Рыльских, заработавший 286,9 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:42
Кино

Новый эпизод «Игры престолов» стал самым провальным в истории сериала

Четвертая серия финального сезона "Игры престолов" получила самый низкий рейтинг за всю историю киносаги.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста

Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Наука

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 01:41
Политика

США временно восстановили право отправлять мигрантов в Мексику

Белый дом временно восстановил право отправлять соискателей статуса беженца в Мексику, свидетельствует решение апелляционного суда США.
Обновлено вчера в 22:36
Технологии

Российские исследователи разработали самосмазывающиеся подшипники для винтовых судов

Российские исследователи смогли разработать полимерные композиты на основе углепластика с несколькими добавками, которые позволяют изготавливать самосмазывающиеся подшипники.
Обновлено в 00:16
Экономика

Трамп нес огромные убытки из-за неудачных сделок, пишет NYT

С 1985 по 1994 годы бизнес нынешнего президента США Дональда Трампа потерял около $1,75 млрд, пишет The New York Times со ссылкой на налоговые данные, предоставленные источником.
Обновлено вчера в 22:56
Общество

Мироманов уволился с поста и.о. министра здравоохранения Забайкалья

Александр Мироманов 7 мая отработал последний рабочий день на посту исполняющего обязанности министра здравоохранения Забайкальского края, который он занял в марте после отставки министра Сергея Давыдова.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари

В московском аэропорту Шереметьево рейс, который готовился к вылету в Ригу. Как сообщает телеграм-канал Mash, пассажиров вывели из лайнера.
Обновлено вчера в 18:03
Космос

Ближайшая экзопланета оказалась не транзитной

Космический инфракрасный телескоп «Спитцер» не смог обнаружить прохождений экзопланеты по диску ближайшей к нам звезды помимо Солнца — Проксимы Центавра.
Обновлено вчера в 10:47
Общество

Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 04:32
Шоу-бизнес

Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено вчера в 11:00
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Lyft
Американская компания
Публичная компания из Сан-Франциско, позволяющая пользователям находить с помощью интернет-сайта или мобильного приложения водителей, сотрудничающих с сервисом, и готовых подвезти их за умеренную плату. Девиз Lyft: «your friend with a car». По заявлениям компании, их сервис позволяет перемещаться на машине с затратами на 30% ниже, чем при использовании традиционных такси. Водители, работающие с Lyft, помечают свои автомобили с помощью пушистого талисмана в виде розовых усов на бампере.
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