Экономика
Lyft потерял более $1 млрд за первый кварталInc.Russia 01:50
Lyft опубликовал отчетность за первый квартал 2019 года. Она показала, что за указанный период компания потеряла $1,14 млрд. Для сравнения, за тот же отрезок времени в 2018 году убыток Lyft составил $234 млн.
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Футбол
Геркус: Клопп — великий, но для памятника на «Энфилде» нужна победа в финале
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). «Ливерпуль» этим матчем уже взял Лигу чемпионов.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Японии число пострадавших детей при наезде автомобиля достигло 15
В Японии количество госпитализированных в результате наезда автомобиля на группу детей дошкольного возраста возросло до пятнадцати человек.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Захвативший заложников во Франции открыл огонь по полиции
Захвативший заложников во французском Бланьяке открыл огонь по полиции, передает Franceinfo.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити
Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Как проинформировал ТАСС источник в правоохранительных органах, в числе погибших - руководитель туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов.
Обновлено в 00:35
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Обновлено вчера в 20:39
Авто
Kia анонсировала конкурента Hyundai Creta
Конкурировать новому кроссоверу от Kia придется с такими популярными моделями, как Hyundai Creta, Nissan Kicks, Renault Captur, Tata Harrier и готовящимся к продажам новым MG Hector.
Обновлено вчера в 08:07
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Полиция изъяла у красноярца 13 тысяч драгоценных камней
Полицейские изъяли у жителя Красноярска почти 13 тыс. драгоценных камней, которые он намеревался незаконно продать.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся
Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено вчера в 20:16
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Обновлено 06 мая в 16:30
Общество
В Новосибирске установили памятник Сталину
Обновлено в 01:33
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Опубликована хронология катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 14:19
Общество
В гордуме Челябинска назвали самого богатого депутата
Самым состоятельным оказался Виталий Рыльских, заработавший 286,9 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:42
Кино
Новый эпизод «Игры престолов» стал самым провальным в истории сериала
Четвертая серия финального сезона "Игры престолов" получила самый низкий рейтинг за всю историю киносаги.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста
Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Наука
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 01:41
Политика
США временно восстановили право отправлять мигрантов в Мексику
Белый дом временно восстановил право отправлять соискателей статуса беженца в Мексику, свидетельствует решение апелляционного суда США.
Обновлено вчера в 22:36
Технологии
Российские исследователи разработали самосмазывающиеся подшипники для винтовых судов
Российские исследователи смогли разработать полимерные композиты на основе углепластика с несколькими добавками, которые позволяют изготавливать самосмазывающиеся подшипники.
Обновлено в 00:16
Экономика
Трамп нес огромные убытки из-за неудачных сделок, пишет NYT
С 1985 по 1994 годы бизнес нынешнего президента США Дональда Трампа потерял около $1,75 млрд, пишет The New York Times со ссылкой на налоговые данные, предоставленные источником.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Мироманов уволился с поста и.о. министра здравоохранения Забайкалья
Александр Мироманов 7 мая отработал последний рабочий день на посту исполняющего обязанности министра здравоохранения Забайкальского края, который он занял в марте после отставки министра Сергея Давыдова.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево рейс, который готовился к вылету в Ригу. Как сообщает телеграм-канал Mash, пассажиров вывели из лайнера.
Обновлено вчера в 18:03
Космос
Ближайшая экзопланета оказалась не транзитной
Космический инфракрасный телескоп «Спитцер» не смог обнаружить прохождений экзопланеты по диску ближайшей к нам звезды помимо Солнца — Проксимы Центавра.
Обновлено вчера в 10:47
Общество
Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 04:32
Шоу-бизнес
Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника
Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено вчера в 11:00