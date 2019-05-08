Экономика
Lyft понес более $1 млрд убытков в первом квартале 2019 годаКоммерсантъ 04:03
Выручка сервиса такси Lyft по итогам первого квартала 2019 года увеличилась до $776 млн, что на 95% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. При этом чистый убыток компании составил $1,13 млрд, сообщается в пресс-релизе Lyft.
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