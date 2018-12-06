Экономика

Lyft подал заявку на регистрацию IPO
TelecomDaily
06 декабря в 11:22

Американский сервис для онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на предварительную регистрацию первичного размещения акций (IPO), об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily06 декабря в 11:22

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Самые ожидаемые IPO в США в 2019 году

ПРАЙМвчера в 11:57

Lyft подал заявку на IPO. Он проведет его почти одновременно с UBER

Inc.Russia06 декабря в 15:26

Сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на IPO

Коммерсантъ06 декабря в 13:08

Сервис заказа такси Lyft подал заявку на регистрацию IPO

Ведомости06 декабря в 08:24

Lyft подал заявку на регистрацию IPO

TelecomDaily06 декабря в 11:22
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Энергетика

Россия и ОПЕК сокращают добычу нефти

Соглашение подразумевает снижение добычи нефти на 800 тысяч баррелей в сутки странами, входящими в ОПЕК, и на 400 тысяч баррелей в сутки странами вне ОПЕК.
Обновлено в 00:52
Экономика

В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил о резком падении цен на красную икру. Об этом 8 декабря сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:53
Экономика

Медведев распорядился снизить число иностранных рабочих в 2019 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении числа иностранных работников в 2019 году почти на 20%.
Обновлено в 01:00
Экономика

США продлили срок завершения сделок для четырех компаний Дерипаски

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что срок завершения сделок с российской компанией "Русал" и холдингами еН+, "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ" продлен для инвесторов до 21 января 2019 года.
Обновлено в 00:01
Экономика

Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году

Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:55
Экономика

Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% - до $97,23 млрд.
Обновлено в 00:38
Экономика

АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира»

АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Обновлено вчера в 16:08
Экономика

Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов в магазинах

C 2012 года Сбербанк начал выдавать POS-кредиты через свою «дочку», банк Cetelem, однако в октябре 2017 года источники газеты «Коммерсантъ» допускали отказ Сбербанка от выдачи кредитов в торговых сетях: Cetelem занимал 8% рынка вместо запланированных 25%.
Обновлено в 00:39
Энергетика

Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»

Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика

Средняя зарплата в США выросла на 3%. Фондовые рынки открылись в плюсе

Еще большую поддержку рынку акций оказали новости о том, что страны ОПЕК+ согласились на сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в день.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика

Живущих за чертой бедности россиян стало меньше

Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика

ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard

Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 00:07
Экономика

Минстрой: последние шесть домов «СУ-155» достроят в 2019 году

Последние шесть домов застройщика "СУ-155", в апреле признанного банкротом, будут достроены в 2019 году, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
Обновлено вчера в 11:38
Экономика

Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании

Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика

Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов

Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.
Обновлено вчера в 09:40
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Lyft
Американская компания
Частная компания из Сан-Франциско, позволяющая пользователям находить с помощью интернет-сайта или мобильного приложения водителей, сотрудничающих с сервисом, и готовых подвезти их за умеренную плату. Девиз Lyft: «your friend with a car». По заявлениям компании, их сервис позволяет перемещаться на машине с затратами на 30% ниже, чем при использовании традиционных такси. Водители, работающие с Lyft, помечают свои автомобили с помощью пушистого талисмана в виде розовых усов на бампере.
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Американская компания
Американская международная частная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает её перемещение к указанной точке. В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнёров. В большинстве стран 80% оплаты переходят водителю, 20% перечисляются Uber.
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