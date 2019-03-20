Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина УкраиныГазета.Ru 06:59
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым. Об этом сообщает "112 Украина".
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