Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина УкраиныГазета.Ru 06:59
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым. Об этом сообщает "112 Украина".
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Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Обновлено вчера в 07:18
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
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Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Музыка
Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда»
Барецкий считает, что на решение Шнурова могла повлиять его новая супруга Ольга Абрамова.
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Шоу-бизнес
Волочкова потеряла ребенка от Керимова
По словам Волочковой, Собчак расспрашивала ее о причинах расставания с Сулейманом Керимовым.
Обновлено в 08:46
Политика
Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины
В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
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Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено в 12:10
Политика
Российский МИД вызвал посла Чехии
МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства.
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Футбол
В Испании предложили клонировать Месси
Глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил, что готов клонировать нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца
В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
Авто
Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года
Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.
Обновлено в 12:03
Хоккей
Бобровский и Василевский вошли в пятерку лучших вратарей НХЛ
На втором месте финн Пекка Ринне из "Нэшвилл Предаторз" – 17,3%. Совсем немного уступил ему Андрей Василевский – 17,1. Четвертое место у канадца Марка-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс") – 6,5%. Сергей Бобровский с 4,8 стал пятым.
Обновлено в 11:05
Экономика
С апреля больше 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды
Без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч человек, - сообщили в «Компании «Вода Донбасса»».
Обновлено в 12:01
Финансы
Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей
Совет министров Белоруссии поручил Министерству финансов республики разместить гособлигации на сумму 30 млрд российских рублей в России на ближайшие два года.
Обновлено в 09:40
Спорт
Елена Аникина избрана на пост президента Федерации бобслея России
Аникина стала исполняющей обязанности главы федерации 22 января после ухода с поста президента Александра Зубкова, ранее дисквалифицированного Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Обновлено в 09:11
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Культура
Автор песен певицы Марайи Кэри напишет книгу о Юлии Началовой
Известный американский продюсер и автор песен Марайи Кэри Уолтер Афанасьев был потрясён смертью Юлии Началовой.
Обновлено в 07:54
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
В исследовании приняли участие 16 пациентов, страдающих от неизлечимых форм депрессии.
Обновлено в 09:26
Политика
В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну
Партия консерваторов Литвы требует запретить въезд в страну известному российскому певцу Григорию Лепсу (настоящая фамилия - Лепсверидзе).
Обновлено в 09:33
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы
Пятилетнюю москвичку Любу, которую СМИ окрестили девочкой-маугли с Ленинградского шоссе, выписали из московской клинической больницы имени Башляевой.
Обновлено в 10:15
Космос
Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва
В Сети показали видео загадочного взрыва в атмосфере, и считают что это «Авангард».
Обновлено в 02:40
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Общество
Власти оштрафовали магазин за помощь бедным
Нарушение правил утилизации просроченных продуктов грозит юрлицам штрафом до 700 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности организации на срок до 90 суток.
Обновлено в 10:45
Авто
Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП
Обновлено в 04:37
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске
Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.
Обновлено в 11:38