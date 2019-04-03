Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и КоломойскогоИзвестия вчера в 20:08

Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.

Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в ДТП Сэм Янгер, сын главы Службы внешней разведки Великобритании Алекса Янгера, погиб в автокатастрофе.

Здоровье Губернатор Приамурья признал снижение зарплат медработников региона Василий Орлов считает несправедливой существующую систему распределения отчислений ФОМС: когда прогнозируемый рост зарплат на 2019 год составит 15−16%, а индексация дотаций из ФОМС поднимется всего на 5,5%, при том, что только 70% средств, направляемых в бюджет Приамурья из ФОМС, может тратиться на заработную плату.

Происшествия Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Экономика Visa обязала банки России выпускать только бесконтактные карты Международная платёжная система Visa направила российским банкам предписание начать выпуск только бесконтактных карт.

Политика На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться привычные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, где указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сообщает ПФР.

Политика FT: Евросоюз собирается предложить Мэй длительную отсрочку Brexit Евросоюз собирается предложить британскому премьер-министру Терезе Мэй длительную отсрочку даты Brexit с соблюдением Лондоном строгих условий, включая проведение в мае выборов в Европейский парламент.

Экономика Госдума утвердила новые налоговые льготы для многодетных семей Депутаты Госдумы 2 апреля во втором чтении приняли три поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым многодетные семьи в России смогут получить льготы уже в текущем году.

Политика В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.

Армия и оружие Мажилис Казахстана ратифицировал соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в среду ратифицировал соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море, сообщил корреспондент ТАСС из пресс-центра парламента.

Политика Президент Алжира подал в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.

Армия и оружие В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал» Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».

Происшествия В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.

Происшествия Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Происшествия В КБР неизвестный открыл стрельбу по полицейским В Баксанском районе Кабардино-Балкарии вечером второго апреля неизвестный мужчина обстрелял полицейских из автомобиля.

Происшествия В Северной Македонии разбился легкомоторный самолет Легкомоторный самолет "Чесна", на борту которого находилась болгарская семья с двумя детьми, разбился во вторник вечером в горах в Северной Македонии.

Футбол «Спартак» лидирует в премьер-лиге по выплатам посредникам РФС опубликовал суммы вознаграждений, которые российские клубы премьер-лиги заплатили посредникам в 2018 году, сообщает официальный сайт союза.

Экономика Кабмин направил более 65,8 млрд рублей на развитие автомобильных дорог "Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - отмечается в пояснительной записке.