Политика
Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и КоломойскогоИзвестия вчера в 20:08
Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.
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Василий Орлов считает несправедливой существующую систему распределения отчислений ФОМС: когда прогнозируемый рост зарплат на 2019 год составит 15−16%, а индексация дотаций из ФОМС поднимется всего на 5,5%, при том, что только 70% средств, направляемых в бюджет Приамурья из ФОМС, может тратиться на заработную плату.
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Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.
Обновлено вчера в 20:36
Кино
Американская премьера фильма «Балканский рубеж» прошла в посольстве России в Вашингтоне
Премьера прошла во вторник в кинозале посольства РФ в Вашингтоне.
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Армия и оружие
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Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в среду ратифицировал соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море, сообщил корреспондент ТАСС из пресс-центра парламента.
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Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
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Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:29
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В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
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Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
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Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
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В КБР неизвестный открыл стрельбу по полицейским
В Баксанском районе Кабардино-Балкарии вечером второго апреля неизвестный мужчина обстрелял полицейских из автомобиля.
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Легкомоторный самолет "Чесна", на борту которого находилась болгарская семья с двумя детьми, разбился во вторник вечером в горах в Северной Македонии.
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