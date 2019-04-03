Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и КоломойскогоИзвестия вчера в 20:08

с чего всё началось

Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.

Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского

Наука Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте Китайская компания Tencent Keen Security Lab, занимающаяся компьютерной безопасностью, продемонтрировала любопытный эксперимент с электромобилем Tesla Model S. Достаточно трёх небольших наклеек на асфальте, чтобы дезориентировать автопилот – автомобиль начинает метаться по дороге и может даже выехать на встречную полосу.

Происшествия Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета Неизвестные открыли стрельбу с вертолета по участникам акции протеста в венесуэльском городе Кабимас, штат Сулия.

Авто «АвтоВАЗ» запустил производство экономичного Lada Largus CNG Во вторник, 2 апреля 2019 года, на заводе ГК «АТС» официально стартовало серийное производство Lada Largus CNG.

Авто Новый Ford Kuga: платформа и дизайн от Focus и разнообразие гибридов Новая генерация Kuga создана на глобальной платформе Ford C2, лежащей в основе последнего Focus.

Происшествия В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара Как сообщило красноярское МЧС, были эвакуированы около 800 человек — 715 учащихся и 64 работника школы.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри завели страничку в соцсетях Герцог и герцогиня Сассекские открыли совместный аккаунт в соцсети, выложив несколько снимков с официальных мероприятий.

Общество Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».

Здоровье В Забайкалье онкобольную девочку годами лечили от простуды Родители онкобольной подали в суд на врачей Борзинской районной больницы с требованием компенсации.

Общество В Москве в майские праздники ограничат продажу спиртного Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве.

Политика США пообещали «пакет мер» в ответ на действия России в Черном море Главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне примут пакет мер в ответ на действия России в Черном море.

Общество Треть российских семей оказалась без денег на обувь Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).

Здоровье В Таиланде бешенство, в Турции — менингит: от каких инфекций нужно привиться перед отпуском Африка — На территорию некоторых африканских стран вас просто не выпустят из самолета без отметки о прививке от желтой лихорадки, — говорит Елена Душина.

Футбол На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Политика Саакашвили пообещал вернуться на Украину после победы Зеленского Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Политика Депутаты разрешат россиянам охотиться с луком и стрелами Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает россиянам ходить на охоту с луком и стрелами.

Политика Мэй еще раз попросит ЕС отсрочить Brexit Поскольку пока британское правительство и оппозиция не достигли компромисса по этому вопросу, Мэй намерена запросить у руководства ЕС отсрочку сроков Brexit.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Происшествия Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".

Происшествия В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, взрыв произошел в административном помещении.

Политика Климкин спрогнозировал отношения России и Украины при Зеленском Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал прогноз о том, какими будут отношения между Москвой и Киевом в случае победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.

Общество Названы самые безопасные регионы России Составлен рейтинг регионов России с наименьшим и наибольшим количеством преступлений по итогам 2018 года.

Армия и оружие Минобороны ознакомило ОЗXО с оценками доклада по «химатаке» в Думе "Глава Техсекретариата ОЗXО был подробно ознакомлен с оценками Минобороны России в отношении опубликованного 1 марта доклада Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии по химинциденту в г. Дума 7 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.

Наука Китайские полицейские начали тренировать первую клонированную собаку Специалисты говорят, что щенок обладает отличным нюхом и поисковыми способностями.