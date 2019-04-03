Политика
Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и КоломойскогоИзвестия вчера в 20:08
Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.
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с чего всё началось
В своем Facebook скандальный нардеп выложил номера мобильных телефонов Игоря Коломойского, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и гендиректора канала «1+1» Александра Ткаченко.Евразия Daily00:21
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