Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и КоломойскогоГазета.Ru 03:38

с чего всё началось

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко. Так Ляшко отомстил за "слив" своего номера одним из сотрудников "1+1".

Политика Голикова рассказала, когда в Госдуму внесут проект о здоровом питании Законопроект об идеологии здорового питания будет внесён в Государственную думу в весеннюю сессию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на "правительственном часе" в нижней палате парламента.

Общество Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.

Политика Адвокаты защищают экспертизу от следователей В своем отзыве на документ палата напоминает, что по закону судебный эксперт «не может находиться в зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу».

Политика Власти не дали обсудить пенсионную реформу, потому что все сломалось Несовместимые с проведением круглого стола о последствиях пенсионной реформы поломки техники неожиданно произошли в Волгоградской областной думе, сообщает 2 апреля корреспондент ИА Красная Весна.

Армия и оружие США обвинили Иран в гибели более 600 американских военных в Ираке Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон считает Тегеран причастным к гибели более 600 американских солдат.

Авто Ford представил новое поколение кроссовера Kuga Компания Ford представила новое поколение компактных кроссоверов Kuga.

Политика В Германии объяснили начисление пенсий экс-нацистам в Швеции и Бельгии Согласно федеральному закону от 1950 года, трое бывших членов ваффен-СС, семь экс-военнослужащих вермахта и около шести вдов, мужья которых служили в гитлеровских войсках, получают выплаты от властей Германии в Швеции и Бельгии.

Общество Треть российских семей оказалась без денег на обувь Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).

Общество Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).

Происшествия Появилась версия взрыва в петербургской военной академии К взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.

Армия и оружие В Госдуме обвинили США в провоцировании второго Карибского кризиса Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США, готовя пакет мер по усилению своего влияния в Черном море, по сути провоцируют второй Карибский кризис.

Общество PwC назвала Москву самым креативным и инновационным городом России В индексе креативного капитала среди городов России первую строчку заняла Москва, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование PwC в РФ и фонда Calvert 22.

Экономика Продажи Ozon.ru в 2018 году выросли на 73% Продажи интернет-ретейлера Ozon.ru в 2018 году показали рост 73% и составили без учета НДС 37,4 млрд рублей и 42,5 млрд рублей с НДС.

Важное за сутки Роскачество разработало рекомендации по выбору аптечной ромашки Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору аптечной ромашки, а также рассказали о полезных свойствах растения.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Экономика Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).

Общество В Московском зоопарке проснулись медведи В столичном зоопарке два гималайских медведя и один камчатский бурый вышли в наружные вольеры впервые после зимней спячки.

Экономика Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном введении ответных мер в отношении товаров из ЕС из-за тарифных квот, передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее уведомление.

Экономика ЦБ хочет запретить займы под залог жилья Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).

Армия и оружие Небензя назвал условие для дальнейшего ядерного разоружения По словам постпреда, потребуется сформировать предпосылки, которые помогли бы продвинуться по пути ядерного разоружения.

Политика Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».

Гаджеты Операционная система «Эльбрус» стала доступна для скачивания Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».

Политика Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.

Политика Перенесен запрет хостелов в жилых домах Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года, передает РИА "Новости".