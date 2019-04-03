Политика

Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и КоломойскогоГазета.Ru 03:38

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко. Так Ляшко отомстил за "слив" своего номера одним из сотрудников "1+1".
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Депутат Верховной рады Украины и глава «Радикальной партии» Олег Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook
 личные номера телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена Игоря Коломойского, а также гендиректора канала «1+1» Александра Ткаченко.
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