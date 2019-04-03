Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и КоломойскогоГазета.Ru 03:38

с чего всё началось

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко. Так Ляшко отомстил за "слив" своего номера одним из сотрудников "1+1".

Политика Саакашвили пообещал вернуться на Украину после победы Зеленского Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Финансы Минфин решил не раскрывать данные о платежах Венесуэлы по долгу Минфин не комментирует платеж Венесуэлы по российскому кредиту на $3 млрд, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак на форуме Московской биржи.

Общество Россияне назвали необходимый минимальный доход Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), составляет 82 тыс. рублей в месяц.

Политика Кремль возмутили планы НАТО в Черном море В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Прошедший март в России оказался одним из самых теплых в истории Синоптики отмечают, что март 2019 года в России стал одним из самых теплых первых весенних месяцев в истории.

Экономика Сбербанк недополучит полмиллиарда долларов от продажи турецкого банка В результате долларовая цена Denizbank снизилась с прошлогодних $3,2 млрд до $2,7 млрд. Стоимость в турецких лирах, напротив, выросла.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.

Спорт Фигурист Коляда попал в больницу У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.

Политика Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.

Единоборства Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.

Происшествия Прокуратура готовит четвертый арест экс-главы Nissan Карлоса Гона Токийская прокуратура готовится в четвертый раз арестовать бывшего главу автоконцерна Nissan Карлоса Гона, об этом сообщила газета "Санкэй" в среду.

Происшествия Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".

Энергетика Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.

Армия и оружие В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».

Шоу-бизнес Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.

Авто Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения Компания Ford представила кроссовер Kuga следующего поколения.

Происшествия Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.

Шоу-бизнес Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.

Армия и оружие Британия не может утилизировать свои ядерные подлодки Репутация Великобритании, как "ответственной ядерной державы" находится под угрозой из-за того, что Министерство обороны не смогло должным образом утилизировать устаревшие атомные подводные лодки.

Политика КПРФ выдвинул режиссера Бортко кандидатом в губернаторы Петербурга Партия выдвинула своего видного члена, депутата Государственной думы и режиссера Владимира Бортко, об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал заместитель председателя КПФР Юрий Афонин.

Происшествия ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мэра Евпатории В среду, 3 апреля, ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».