Политика

Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и КоломойскогоГазета.Ru 03:38

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко. Так Ляшко отомстил за "слив" своего номера одним из сотрудников "1+1".
Читать в источнике
с чего всё началось
Депутат Верховной рады Украины и глава «Радикальной партии» Олег Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook
 личные номера телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена Игоря Коломойского, а также гендиректора канала «1+1» Александра Ткаченко.
Аргументы и Факты03:30

Подробнее о событии

Журналистка признала, что намеренно показала в эфире номер телефона Ляшко

РИА Новости05:15

Телефоны Зеленского и Коломойского оказались в общем доступе

Телеканал 360°02:42

Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского

Известиявчера в 20:08

Ляшко «слил» в интернет телефоны Зеленского и Коломойского

Российская газета02:22

Депутат Рады опубликовал личные номера Зеленского и Коломойского

URA.Ru01:24

Ляшко опубликовал личные номера Коломойского и Зеленского

News.ruвчера в 21:55

Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского

Газета.Ru03:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:39, Ашберн
Происшествия

Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео

Обновлено вчера в 17:42
Политика

В России появилась еще одна «могила» Путина

Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Трехлетний ребенок скончался в Югре после совета врача лечиться дома

Следователи Ханты-Мансийского автономного округа устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего мальчика, которого врач отправил на домашнее лечение.
Обновлено в 03:42
Экономика

Директор хлебозавода в Омске заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей

Обновлено в 01:42
Происшествия

В Пекине на скоростной трассе столкнулись 16 машин

Обновлено в 03:18
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»

Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:29
Политика

НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие

В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера добилась права на пенсию

В Волгограде Елена Петина - вдова офицера, погибшего в Сирии при выполнении спецзадания, вынуждено была обратиться в суд с иском к ФКУ «Военный комиссариат Волгоградской области» с требованием о признании за ней и её детьми права на соцгарантии и получение пенсий по потере кормильца.
Обновлено в 04:52
Космос

Теория Стивена Хокинга о темной материи не прошла испытание

Международная команда астрономов провела самый строгий тест теории знаменитого английского физика-теоретика Стивена Хокинга, предполагающей, что неуловимая темная материя может состоять из первичных черных дыр размером меньше десятой доли миллиметра, рожденных вскоре после Большого взрыва.
Обновлено вчера в 03:05
Политика

Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который ранее призвал украинскую молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:03
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России

Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Политика

Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС

Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию.
Обновлено вчера в 18:29
Наука

Ограничения на использование интеллектуальной собственности: запатентовать разработку заново

В некоторых случаях использование чужой разработки допускается и в период действия патента.
Обновлено 31 марта в 07:01
Политика

Глава Немецкого футбольного союза Гриндель ушел в отставку

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель сегодня ушел в отставку с занимаемой должности.
Обновлено вчера в 11:52
Политика

Песков рассказал о подготовке встречи Путина и президента Эстонии

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено в 05:22
Происшествия

В океане перевернулась лодка Федора Конюхова

Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.
Обновлено вчера в 05:17
Баскетбол

Уэстбрук повторил достижение Чемберлена в НБА

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:103) сумел повторить достижение Уилта Чемберлена, сделав двойной трипл-дабл.
Обновлено в 03:39
Политика

Трамп перепутал место рождения отца

Дональд Трамп ошибся, говоря о родине своего отца Фреда Трампа.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании

Пресс-служба Роспотребнадзора в декабре 2018 года сообщала, что больше половины смертей в России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием.
Обновлено в 04:26
Экономика

Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank

Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Общество

Познер сказал, где надо похоронить Ленина

Телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что тело Владимира Ленина следует захоронить там, где просил сам вождь революции – рядом с могилой его сестры в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:38
Авто

Ford объявил о скидках на легковые автомобили в России

Обновлено вчера в 08:19
Авто

Семья депутата Валерия Гартунга хочет отсудить у ГАЗа бренд «Победа»

Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга намерена отобрать у Горьковского автозавода бренд "Победа", следует из определения суда по интеллектуальным правам, который 22 апреля начнет рассматривать иск компании "Хартунг".
Обновлено в 03:22
Политика

Росавиация приземлила подержанные самолеты

В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи «неправомерного отказа» в сертификации самолетов.
Обновлено вчера в 18:48
Наука

Учёные нашли способ лечения рака с помощью антибиотиков

Обновлено вчера в 01:46
Происшествия

На территории детского сада в Уфе обвалился грунт

Госкомитет по чрезвычайным ситуациям в республике сообщил о факте обвала грунта на территории детского сада.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара

Пожар произошел в среду, 3 апреля, в одной из школ Красноярска.
Обновлено в 02:00
Политика

Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев.
Обновлено в 03:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Олег Валерьевич Ляшко
Украинский журналист, политический деятель, народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олега Ляшко, кандидат в президенты Украины на выборах 2014 и 2019 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное