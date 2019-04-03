Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и КоломойскогоГазета.Ru 03:38

с чего всё началось

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко. Так Ляшко отомстил за "слив" своего номера одним из сотрудников "1+1".

Политика В России появилась еще одна «могила» Путина Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.

Происшествия Трехлетний ребенок скончался в Югре после совета врача лечиться дома Следователи Ханты-Мансийского автономного округа устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего мальчика, которого врач отправил на домашнее лечение.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал» Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».

Политика НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Армия и оружие В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера добилась права на пенсию В Волгограде Елена Петина - вдова офицера, погибшего в Сирии при выполнении спецзадания, вынуждено была обратиться в суд с иском к ФКУ «Военный комиссариат Волгоградской области» с требованием о признании за ней и её детьми права на соцгарантии и получение пенсий по потере кормильца.

Космос Теория Стивена Хокинга о темной материи не прошла испытание Международная команда астрономов провела самый строгий тест теории знаменитого английского физика-теоретика Стивена Хокинга, предполагающей, что неуловимая темная материя может состоять из первичных черных дыр размером меньше десятой доли миллиметра, рожденных вскоре после Большого взрыва.

Политика Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который ранее призвал украинскую молодежь голосовать за него во втором туре.

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Общество Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

Политика Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию.

Наука Ограничения на использование интеллектуальной собственности: запатентовать разработку заново В некоторых случаях использование чужой разработки допускается и в период действия патента.

Политика Глава Немецкого футбольного союза Гриндель ушел в отставку Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель сегодня ушел в отставку с занимаемой должности.

Политика Песков рассказал о подготовке встречи Путина и президента Эстонии Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".

Происшествия В океане перевернулась лодка Федора Конюхова Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.

Баскетбол Уэстбрук повторил достижение Чемберлена в НБА Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:103) сумел повторить достижение Уилта Чемберлена, сделав двойной трипл-дабл.

Политика Трамп перепутал место рождения отца Дональд Трамп ошибся, говоря о родине своего отца Фреда Трампа.

Политика Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании Пресс-служба Роспотребнадзора в декабре 2018 года сообщала, что больше половины смертей в России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием.

Экономика Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).

Общество Познер сказал, где надо похоронить Ленина Телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что тело Владимира Ленина следует захоронить там, где просил сам вождь революции – рядом с могилой его сестры в Санкт-Петербурге.

Авто Семья депутата Валерия Гартунга хочет отсудить у ГАЗа бренд «Победа» Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга намерена отобрать у Горьковского автозавода бренд "Победа", следует из определения суда по интеллектуальным правам, который 22 апреля начнет рассматривать иск компании "Хартунг".

Политика Росавиация приземлила подержанные самолеты В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи «неправомерного отказа» в сертификации самолетов.

Происшествия На территории детского сада в Уфе обвалился грунт Госкомитет по чрезвычайным ситуациям в республике сообщил о факте обвала грунта на территории детского сада.

Происшествия В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара Пожар произошел в среду, 3 апреля, в одной из школ Красноярска.