Политика

Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»Газета.Ru 07:17

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.
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