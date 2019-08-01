Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»Газета.Ru 07:17
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Хоккей
Овечкин прокомментировал известное интервью Панарина
Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался по поводу интервью самого высокооплачиваемого российского хоккеиста лиги Артемия Панарина, передает Sport24.
Обновлено в 09:57
Наука
Ученые предполагают, что холодные планеты могут поддерживать жизнь
Обновлено вчера в 04:56
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Политика
В МИД России прокомментировали ситуацию с визами для учителей из США
В ситуации с выдачей виз учителям Англо-американской школы в Москве есть подвижки, заявили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД России.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения баллонов с ядовитым газом
Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали после обнаружения там двух баллонов с ядовитым газом фосгеном.
Обновлено в 09:49
Политика
МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР
Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Общество
В Башкирии могут ввести налог на бездетность
Константин Толкачев, спикер Курултая РБ, обеспокоен проблемой, связанной со снижением рождаемости в Республике Башкортостан.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля
«Израиль работал за кулисами, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты Америки заблокировали продажу истребителей-невидимок F-35 Турции в рамках своих усилий по сохранению военного качественного превосходства в регионе», - отмечает издание.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Общество
Режим ЧС введен в лесах Якутии из-за пожаров
Обновлено в 09:02
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Технологии
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская операционная система
На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли может лишиться дочери
Известная американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли может лишиться дочери.
Обновлено в 09:22
Политика
В США сообщили о смерти сына Бен Ладена
Обновлено вчера в 15:47
Общество
Третью группу косаток из «китовой тюрьмы» отправили к месту выпуска
Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили на фурах к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 09:37
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Кино
Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв
За одним исключением — искрометного и драйвового спин-оффа «Форсажа», в котором правят бал Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
Обновлено в 07:30
Космос
Рогозин рассказал Путину о полете робота «Федора» на МКС
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин представил президенту России Владимиру Путину проект полета робота "Федора" на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 07:47
Общество
Медведев в МФЦ Читы поговорил с заявителями на «гектар» Забайкалья
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вместе с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым 1 августа побывал в читинском многофункциональном центре, где начался прием заявок от жителей региона на участие в программе «Дальневосточный гектар».
Обновлено в 00:11