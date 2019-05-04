Политика

Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» ЗеленскомуГазета.Ru 13:37

Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Читать в источнике
Олег Ляшко
Захочет Владимир встретиться и посоветоваться — он знает мой телефон.
— Олег ЛяшкоГазета.Ru 13:37

Подробнее о событии

Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому

Rambler News Service15:37

Ляшко задал «три ключевых вопроса» Зеленскому

Взгляд.ру14:37

Ляшко поставил перед Зеленским «три ключевых вопроса» для Украины

РЕН ТВ13:46

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Известия14:22

"А что сделали вы?": Автора каверзных вопросов Зеленскому загнали в угол

Царьград14:32

Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому

Газета.Ru13:37

Ляшко назвал «три ключевых вопроса» Зеленскому

RT на русском13:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Единоборства

«Было тревожненько»: Шлеменко нокаутировал Андраде на турнире RCC 6

Обновлено в 15:45
Футбол

«Зенит» получит кубок чемпиона России по футболу на вечное хранение

Петербургский "Зенит" получит кубок чемпиона России по футболу на бессрочное хранение, победа петербургского клуба в сезоне-2018/19 стала пятой в истории чемпионатов России.
Обновлено в 14:59
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая

В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.
Обновлено в 00:01
Экономика

О важности деталей. Как Discovery не удалось впечатлить инвесторов

Рынок отреагировал ростом котировок, который, почти сразу, сменился их обвалом. Инвесторы не оценили некоторые моменты успеха компании.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика

Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между 83 регионами страны почти 14 млрд руб. на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 02:23
Политика

МИД: Литва прибегает к «откровенно лживым» заявлениям о БелАЭС

С сожалением в очередной раз вынуждены констатировать, что литовская сторона прибегает к безосновательным и откровенно лживым заявлениям в отношении реализуемого проекта Белорусской АЭС и принимаемых мер по обеспечению ее безопасности, — сказал пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.
Обновлено в 09:35
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Победитель второго тура выборов на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что совместно со своей командой готовит ответные меры в связи с введением упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено в 12:22
Гаджеты

Apple и HTC обвинили в завышении автономности своих смартфонов

Apple и HTC обвинили в обмане пользователей – компании якобы указывали недостоверное временн автономной работы своих смартфонов.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Ольга Бузова надела прозрачное платье на красную дорожку в Дубае

Телеведущая надела на мероприятие прозрачное черное платье в пол, продемонстрировав стройную фигуру.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия

В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»

Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Депутат Госдумы опроверг сообщения о том, что он устроил стрельбу

Обновлено в 15:01
Политика

Американская делегация влюбилась в Крым

Делегация, прибывшая в Крым из США, заявила, что влюблена в полуостров.
Обновлено в 08:36
Общество

Актобе отказался от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность

В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
Обновлено в 10:09
Футбол

«Наконец-то этот день настал». Дзюба радуется чемпионству «Зенита»

Всех с Чемпионством! – написал Дзюба в своем Инстаграме. Дзюба впервые в карьере выиграл российскую премьер-лигу.
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес

Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии

Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.
Обновлено в 11:07
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Футбол

Кокорин в СИЗО стал чемпионом России

Российский нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал чемпионом России по футболу вместе со своей командой.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Интернет

В интернет-браузере Firefox отключились все расширения

Сбой корневого сертификата интернет-браузера Firefox привёл к глобальному отключению всех расширений.
Обновлено в 06:22
Здоровье

Программа «льготных лекарств» в Грузии расширяет ареал

Участники Программы обеспечения медикаментами от хронических заболеваний в Грузии отныне смогут покупать лекарства по льготным ценам в пяти аптечных сетях, говорится в сообщении на странице Минздрава в соцсети Facebook.
Обновлено в 08:38
Общество

Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ

В случае положительного результата полиция начнет расследование, которое должно ответить на многие вопросы, включая, например, и такие: какая преступная организация поставляет депутату Резнику наркотики, в каком объеме, кто еще из его окружения вовлечен в употребление наркотиков, причастен ли к этому депутат.
Обновлено в 12:45
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Футбол

Адвокат поздравил Семака с победой и передал привет болельщикам «Зенита»

Бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал победу петербуржцев в чемпионате России.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

Садальский пожаловался на безденежье

Российский актер Станислав Садальский пожаловался на безденежье в своем инстаграме.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие

Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа

Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.
Обновлено в 12:52
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Происшествия

Башенный кран упал на западе Москвы

На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Олег Валерьевич Ляшко
Украинский журналист, политический деятель, народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олега Ляшко, кандидат в президенты Украины на выборах 2014 и 2019 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное