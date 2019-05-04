Политика
Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» ЗеленскомуГазета.Ru 13:37
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Читать в источнике
Оценить
Захочет Владимир встретиться и посоветоваться — он знает мой телефон.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Футбол
«Зенит» получит кубок чемпиона России по футболу на вечное хранение
Петербургский "Зенит" получит кубок чемпиона России по футболу на бессрочное хранение, победа петербургского клуба в сезоне-2018/19 стала пятой в истории чемпионатов России.
Обновлено в 14:59
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая
В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.
Обновлено в 00:01
Экономика
О важности деталей. Как Discovery не удалось впечатлить инвесторов
Рынок отреагировал ростом котировок, который, почти сразу, сменился их обвалом. Инвесторы не оценили некоторые моменты успеха компании.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между 83 регионами страны почти 14 млрд руб. на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 02:23
Политика
МИД: Литва прибегает к «откровенно лживым» заявлениям о БелАЭС
С сожалением в очередной раз вынуждены констатировать, что литовская сторона прибегает к безосновательным и откровенно лживым заявлениям в отношении реализуемого проекта Белорусской АЭС и принимаемых мер по обеспечению ее безопасности, — сказал пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.
Обновлено в 09:35
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Победитель второго тура выборов на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что совместно со своей командой готовит ответные меры в связи с введением упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено в 12:22
Гаджеты
Apple и HTC обвинили в завышении автономности своих смартфонов
Apple и HTC обвинили в обмане пользователей – компании якобы указывали недостоверное временн автономной работы своих смартфонов.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Ольга Бузова надела прозрачное платье на красную дорожку в Дубае
Телеведущая надела на мероприятие прозрачное черное платье в пол, продемонстрировав стройную фигуру.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»
Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Американская делегация влюбилась в Крым
Делегация, прибывшая в Крым из США, заявила, что влюблена в полуостров.
Обновлено в 08:36
Общество
Актобе отказался от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность
В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
Обновлено в 10:09
Футбол
«Наконец-то этот день настал». Дзюба радуется чемпионству «Зенита»
Всех с Чемпионством! – написал Дзюба в своем Инстаграме. Дзюба впервые в карьере выиграл российскую премьер-лигу.
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес
Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии
Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Футбол
Кокорин в СИЗО стал чемпионом России
Российский нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал чемпионом России по футболу вместе со своей командой.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Интернет
В интернет-браузере Firefox отключились все расширения
Сбой корневого сертификата интернет-браузера Firefox привёл к глобальному отключению всех расширений.
Обновлено в 06:22
Здоровье
Программа «льготных лекарств» в Грузии расширяет ареал
Участники Программы обеспечения медикаментами от хронических заболеваний в Грузии отныне смогут покупать лекарства по льготным ценам в пяти аптечных сетях, говорится в сообщении на странице Минздрава в соцсети Facebook.
Обновлено в 08:38
Общество
Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ
В случае положительного результата полиция начнет расследование, которое должно ответить на многие вопросы, включая, например, и такие: какая преступная организация поставляет депутату Резнику наркотики, в каком объеме, кто еще из его окружения вовлечен в употребление наркотиков, причастен ли к этому депутат.
Обновлено в 12:45
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Футбол
Адвокат поздравил Семака с победой и передал привет болельщикам «Зенита»
Бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал победу петербуржцев в чемпионате России.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
Садальский пожаловался на безденежье
Российский актер Станислав Садальский пожаловался на безденежье в своем инстаграме.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа
Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01