Политика

Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»Lenta.ru 02:57

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко решил объединиться с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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Олег Валерьевич Ляшко
Украинский политический деятель. Ранее журналист и редактор. Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олега Ляшко, кандидат в президенты Украины на выборах 2014 и 2019 годов.
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