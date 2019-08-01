Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»Lenta.ru 02:57
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко решил объединиться с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Белый дом раскрыл содержание телефонного разговора Трампа с Путиным
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Обновлено в 02:15
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено вчера в 08:03
Политика
NBC: властям США поступила информация о смерти сына Усамы бен Ладена
Администрация США получила разведывательные данные, свидетельствующие о смерти Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Как московские СМИ «засветили» список мэрии на выборах в Мосгордуму
Официально власти отрицают наличие списка лиц, участие которых в выборах поддержано мэрией и сопровождается с применением административного ресурса.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
Первый признак алкоголизма назвали врачи
В числе причин дрожи врачи называют почечную недостаточность и дефицит дофамина, который также развивается на фоне алкогольной зависимости.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Политика
На улицы украинских городов вывели Нацгвардию
Национальная гвардия Украины приступила к патрулированию украинских городов, сообщили в МВД страны.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Стало известно состояние пострадавших на пороховом заводе в Перми
Обновлено вчера в 14:30
Путешествия
Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России
Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы.
Обновлено в 00:14
Футбол
Салах, Мане и Фирмино могут пропустить Суперкубок Англии
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии матча за Суперкубок Англии с "Манчестер Сити".
Обновлено в 01:31
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»
На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
Технологии
Конгресс США намерен бороться с зависимостью от соцсетей
Американский Конгресс рассмотрит законопроект, который направлен на борьбу с зависимостью от соцсетей.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
Северный флот перебрасывает военную технику к Морю Лаптевых
Обновлено вчера в 09:59
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
На Доблести после падения с высоты погибла 12-летняя девочка
Предположительно, девочка получила несовместимые с жизнью травмы после падения с высоты.
Обновлено в 03:50
Политика
Скабеева высмеяла заявление сторонника Зеленского о Ростове-на-Дону
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» высмеяла предложение будущего депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жана Беленюка отнять Ростов-на-Дону.
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
Мировой рынок ждет дефицит бриллиантов и рост цен на них
В течение семи лет рынок потеряет около 15 млн каратов алмазов, т. е. более 10%, рассказал в интервью «Ведомостям» президент «Алросы» Сергей Иванов (см. стр. 8–9).
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Златоуст оказался на дне рейтинга городов по качеству услуг ЖКХ
Последние места заняли города Ростовской области – Шахты и Каменск-Шахтинский. Челябинский Златоуст оказался на 194 месте.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
«Атлетико» одержал разгромную победу над сборной звёзд MLS
Мадридский «Атлетико» одержал победу над сборной звёзд MLS в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Минобороны опробовало военный интернет
Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32