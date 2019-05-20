Ляшко перебил Зеленского во время инаугурацииRT на русском 06:23

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко перебил во время инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского. Говоря о жителях Донбасса во время инаугурации в Раде, Зеленский перешёл на русский язык. Как сообщает «112 Украина», Ляшко выкрикнул, что «они понимают украинский язык».

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Общество На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.

Происшествия МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Политика Путин помиловал россиян и украинца Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.

Здоровье Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.

Происшествия В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.

Политика Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.

Происшествия Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.

Политика Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.

Политика Зеленский заявил, что Украина будет пытаться вернуть Крым и Донбасс В ходе церемонии инаугурации новый глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет пытаться вернуть утраченные территории.

Наука Определение эталона килограмма изменится с 20 мая 20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.

Шоу-бизнес Брэдли Купер или двойник? Актера подозревают в новом романе На протяжении долгих четырех лет Брэдли Купер и Ирина Шейк были одной из самых красивых пар Голливуда, но похоже, что романтичной сказке пришел конец.

Политика Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова показала пышный бюст на фоне Кремля Анфиса Чехова показала пышный бюст на фоне Кремля Телеведущая вновь оголилась.

Музыка Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.

Политика Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери «В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.

Культура Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер» Телеведущая Ксения Собчак назначена одним из генеральных продюсеров развлекательного телеканала «Супер», сообщает медиахолдинг «Газпром-Медиа».

Энергетика В Европе отказались платить России за «грязную» нефть Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.

Происшествия В Новосибирской области школьники отравились неизвестным химикатом В Новосибирской области дети массово отравились в школе неизвестным веществом.

Происшествия Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Политика Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.