Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурацииRT на русском 06:23
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко перебил во время инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского. Говоря о жителях Донбасса во время инаугурации в Раде, Зеленский перешёл на русский язык. Как сообщает «112 Украина», Ляшко выкрикнул, что «они понимают украинский язык».
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