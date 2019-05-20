Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурацииRT на русском 06:23

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко перебил во время инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского. Говоря о жителях Донбасса во время инаугурации в Раде, Зеленский перешёл на русский язык. Как сообщает «112 Украина», Ляшко выкрикнул, что «они понимают украинский язык».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

RT на русском06:23

Ляшко и Зеленский устроили перепалку из-за русского языка на инаугурации

Lenta.ru05:08

Ляшко перебил Зеленского в ходе инаугурации

РИА Новости04:35

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Известия05:06

Ляшко устроил перепалку с Зеленским во время инаугурации

Московский Комсомолец05:38

Ляшко отчитал Зеленского за русский язык

Телеканал 360°05:07

Ляшко сделал замечание Зеленскому из-за русского языка на инаугурации

Life.ru04:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:45, Ашберн

Ляшко и Зеленский сцепились на инаугурации из-за русского языка

Вести.UZ04:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Политика

Зеленский задекларировал доходы и имущество

Обновлено в 10:15
Общество

На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста

В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.
Обновлено в 10:46
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Здоровье

Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле

Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

В России анонсируют создание авиаполка для истребителей Су-57

Новые авиаполки будут специально сформированы для истребителей Су-57.
Обновлено в 09:43
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика

Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии

Обновлено в 11:23
Политика

Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна

Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Авто

На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max

Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Мужчина грозится броситься с Эйфелевой башни

Обновлено в 11:28
Политика

Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Политика

Зеленский заявил, что Украина будет пытаться вернуть Крым и Донбасс

В ходе церемонии инаугурации новый глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет пытаться вернуть утраченные территории.
Обновлено в 03:57
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес

Брэдли Купер или двойник? Актера подозревают в новом романе

На протяжении долгих четырех лет Брэдли Купер и Ирина Шейк были одной из самых красивых пар Голливуда, но похоже, что романтичной сказке пришел конец.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Обновлено в 04:54
Происшествия

В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва

Обновлено в 09:26
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала пышный бюст на фоне Кремля

Анфиса Чехова показала пышный бюст на фоне Кремля Телеведущая вновь оголилась.
Обновлено в 06:33
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Политика

Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери

«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Культура

Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена одним из генеральных продюсеров развлекательного телеканала «Супер», сообщает медиахолдинг «Газпром-Медиа».
Обновлено в 08:22
Энергетика

В Европе отказались платить России за «грязную» нефть

Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Новосибирской области школьники отравились неизвестным химикатом

В Новосибирской области дети массово отравились в школе неизвестным веществом.
Обновлено в 10:07
Кино

Появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Политика

Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Террористы атаковали авиабазу Хмеймим

В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня (РСЗО).
Обновлено в 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Олег Валерьевич Ляшко
Украинский журналист, политический деятель, народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олега Ляшко, кандидат в президенты Украины на выборах 2014 и 2019 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное