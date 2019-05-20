Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурацииРИА Новости 04:35

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua. Обращаясь к жителям Донбасса, глава государства перешел на русский язык.
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Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

RT на русском06:23

Ляшко сделал замечание Зеленскому из-за русского языка на инаугурации

Life.ru04:01

Ляшко отчитал Зеленского за русский язык

Телеканал 360°05:07

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Известия05:06

Ляшко устроил перепалку с Зеленским во время инаугурации

Московский Комсомолец05:38

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

РИА Новости04:35

Ляшко и Зеленский устроили перепалку из-за русского языка на инаугурации

Lenta.ru05:08
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 13:15, Ашберн

Ляшко и Зеленский сцепились на инаугурации из-за русского языка

Вести.UZ04:16
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
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Украинский журналист, политический деятель, народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олега Ляшко, кандидат в президенты Украины на выборах 2014 и 2019 годов.
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