Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурацииЭкономика сегодня 06:46

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации. Это произошло после того, как новый глава государства перешел на русский язык для обращения к жителям Донецкой и Луганской народных республик.
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Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

RT на русском06:23

Ляшко и Зеленский устроили перепалку из-за русского языка на инаугурации

Lenta.ru05:08

Ляшко сделал замечание Зеленскому из-за русского языка на инаугурации

Life.ru04:01

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

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Ляшко устроил перепалку с Зеленским во время инаугурации

Московский Комсомолец05:38

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

РИА Новости04:35

Ляшко отчитал Зеленского за русский язык

Телеканал 360°05:07
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:17, Ашберн

Ляшко и Зеленский сцепились на инаугурации из-за русского языка

Вести.UZ04:16
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Армия и оружие

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Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

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Политика

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Транспорт

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Энергетика

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В Кемерово горит двухэтажный торговый центр на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
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Авто

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Немецкий автопроизводитель намерен расширить ассортимент выпускаемых в России моделей — в Калуге начнется сборка компактного кроссовера Tharu.
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Обновлено в 08:12
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Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
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Политика

Лавров передал Помпео письмо от детей арестованной в США Осиповой

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Авто

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Обновлено в 08:51
Армия и оружие

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
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В субботу, 18 мая, семь истребителей Dassault Rafale, закончив очередной этап учений, который проводился вместе с военной авиацией Индонезии, должны были вернуться на борт авианосца, однако выполнить это они не смогли.
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Для сохранения лидерства на мировом нефтяном рынке России необходимо увеличить государственную поддержку нефтяных компаний, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире программы «Факты» на «России 24».
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Олег Валерьевич Ляшко
Украинский журналист, политический деятель, народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олега Ляшко, кандидат в президенты Украины на выборах 2014 и 2019 годов.
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