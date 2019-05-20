Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурацииЭкономика сегодня 06:46
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации. Это произошло после того, как новый глава государства перешел на русский язык для обращения к жителям Донецкой и Луганской народных республик.
Читать в источнике
Оценить129
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Армия и оружие
Эстония обвинила российский Ту-154 в нарушении границы
Военные Эстонии обвинили российский самолет Ту-154 в нарушении воздушной границы. Об этом сообщают Силы обороны страны.
Обновлено в 11:59
Политика
Глава совдира «Коммерсанта» связал увольнения с подозрением в «заказе»
Журналистов отдела политики «Коммерсанта» уволили, после того как поступило сообщение о «заказной» статье, а журналисты отказались раскрыть главному редактору газеты свои источники.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Забравшийся на вершину Эйфелевой башни мужчина угрожает сброситься
Мужчина, который залез на вершину Эйфелевой башни в Париже, заявил спасателям, что намерен сброситься вниз.
Обновлено в 11:49
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Политика
В Германии арестовали лидера арт-группы «Война»
Обновлено в 11:55
Транспорт
На фиолетовой ветке метро поезд сбил пассажира
На открытом участке фиолетовой ветки московского метро, расположенном между станциями "Текстильщики" и "Волгоградский проспект", поезд наехал на человека, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:26
Энергетика
Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть
Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Крупный автосалон горит в Кемерово
В Кемерово горит двухэтажный торговый центр на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 11:41
Авто
Volkswagen наладит в России производство кроссовера Volkswagen Tharu
Немецкий автопроизводитель намерен расширить ассортимент выпускаемых в России моделей — в Калуге начнется сборка компактного кроссовера Tharu.
Обновлено в 07:06
Футбол
Кокорин и Мамаев находятся в хороших отношениях с сокамерниками
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которые заключены под стражей за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го, находятся в хороших взаимоотношениях с сокамерниками, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 08:12
Политика
Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП
Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
Обновлено в 14:57
Политика
Лавров передал Помпео письмо от детей арестованной в США Осиповой
"Министр Лавров во время переговоров с Майклом Помпео 14 мая передал ему обращение от детей Осиповой, которое было адресовано министерству иностранных дел России и в госдепартамент США", - сказал Брод.
Обновлено в 13:29
Авто
В России запускают серийное производство электромобилей Zetta
Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Галкин построит для Пугачевой готический храм около своего замка
Семья Аллы Пугачевой живет в роскошном замке в несколько этажей.
Обновлено в 07:29
Политика
Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства
Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
Французский авианосец едва не потерял 7 истребителей Rafale
В субботу, 18 мая, семь истребителей Dassault Rafale, закончив очередной этап учений, который проводился вместе с военной авиацией Индонезии, должны были вернуться на борт авианосца, однако выполнить это они не смогли.
Обновлено в 11:03
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени
Обновлено в 07:49
Политика
В Госдуме рассмотрят доработанный законопроект об оружии
В Госдуму внесен законопроект об оружии.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес
Никита Пресняков с супругой устроили новую «свадебную» фотосессию
Некоторые даже подумали, что пара устроила еще одну свадебную церемонию.
Обновлено в 14:53
Экономика
Эксперт призвал увеличить господдержку российских нефтяных компаний
Для сохранения лидерства на мировом нефтяном рынке России необходимо увеличить государственную поддержку нефтяных компаний, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире программы «Факты» на «России 24».
Обновлено в 14:02
Общество
Во вторник в Петербурге ожидается гроза
Во вторник, 21 мая, в Петербурге ожидается плюс 26 градусов и гроза, следует из прогноза Северо-Западного УГМС.
Обновлено в 12:20
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено в 13:37
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12
Общество
ЦИАН разослал пользователям советы по борьбе с застройкой скверов
В письме есть ссылка на сайт ЦИАН, которая ведет на полную версию статьи о защите скверов и содержит больше советов о том, как помешать их застройке.
Обновлено в 10:47