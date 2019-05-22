Политика
Ляшко объявил сбор подписей против роспуска РадыRT на русском 01:24
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады. «Указ Зеленского о роспуске парламента — неконституционный, противозаконный и своевольный», — написал политик в Facebook.
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Ляшко анонсировал сбор подписей против «неконституционного» указа о роспуске Рады
Московский Комсомолец01:44
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Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
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Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Мужчина застрелил трех человек в церкви в Бразилии
Вооруженный мужчина застрелил трех человек в церкви в муниципалитете Паратаку в Бразилии. Об этом 22 мая сообщает Correio Braziliense.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса
В районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Глава Пентагона: США не собираются воевать с Ираном
Соединенные Штаты не собираются воевать с Ираном, но будут защищать свои интересы.
Обновлено вчера в 20:47
Культура
Участница реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте
Участница британского реалити-шоу «Экс на пляже» Джесс Импьяцци чувствовала себя на проекте, как в борделе.
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Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
Семин считает, что Кубок важен для всех команд
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед финалом Олимп-Кубка России против "Урала" отметил, что этот титул важен для команды.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В «Открытой России» сообщили о возбужденном деле против активистки
Активистке движения "Открытая Россия" Яне Антоновой предъявили обвинение о работе в нежелательной организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе движения во вторник.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского
Как рассказали «Украинской правде» источники в команде Зеленского, дипломат ранее давала согласие быть уполномоченной по вопросам международных судов Украины с Россией, а не заместителем главы администрации президента.
Обновлено в 02:01
Общество
Около 60% граждан РФ поддерживают запретные меры на ЕГЭ
Большинство жителей России (57%) поддерживают меры контроля за проведением ЕГЭ (камеры видеонаблюдения, запрет на использование мобильных устройств и т. д.), против — 34%.
Обновлено в 04:18
Спорт
Россиянки уступили Доминикане на старте волейбольной Лиги наций
Обновлено в 00:57
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.
Обновлено вчера в 18:41
Экономика
ЦБ выявил факт манипулирования акциями ОГК-2 и других компаний
Банк России выявил факты манипулирования на биржевых торгах в 2015-2017 годах обыкновенными акциями ОГК-2, группы "Разгуляй", "ЗПСН-Профнастил", ПАО "Ашинский метзавод", а также ПАО "Тучковский КСМ".
Обновлено в 02:59
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
Кроме Табарова, который был признан организатором группировки, к тюремным срокам приговорили еще 14 наркоторговцев.
Обновлено в 03:52
Политика
Совфед освободил Сыдорука от должности заместителя генпрокурора РФ
Сыдорук был назначен заместителем генерального прокурора РФ в 2006 году, в ведомстве курировал Северо-Кавказский федеральный округ.
Обновлено в 04:27
Политика
Мэй пообещала голосование по проведению второго референдума о Brexit
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обещала парламенту страны провести голосование по второму референдуму о Brexit, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Зеленский сменил главу Генштаба ВС Украины
Пост занял генерал-лейтенант Хомчак Президент Украины Владимир Зеленский продолжает активную деятельность после инаугурации, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома
В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.
Обновлено в 04:44
Технологии
Владелец TikTok запустит конкурента Spotify и Apple Music
«По информации знакомых с ситуацией источников, ByteDance, владелец популярного видео- приложения TikTok, разрабатывает платный музыкальный сервис, который бросит вызов лидерам отрасли Spotify и Apple Music на развивающихся рынках», — отмечает издание.
Обновлено вчера в 11:26
Общество
Власти Москвы разослали письма о вреде поп-группы «Френдзона»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона», сообщает РБК.
Обновлено в 03:02
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено 20 мая в 03:26
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Шоу-бизнес
Вилли Токарев экстренно госпитализирован
Российский певец Вилли Токарев госпитализирован и находится в реанимации в одной из столичных клиник, сообщил телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:28