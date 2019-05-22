Политика
Ляшко начал сбор подписей против роспуска РадыNewInform 02:56
Известно, что лидер фракции объявил о сборе подписей петиции, для того чтобы не допустить роспуск Верховной рады Украины. На своей официальной странице в Facebook Ляшко отметил, что указ Зеленского о расформировании парламента — противозаконен.
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Ляшко анонсировал сбор подписей против «неконституционного» указа о роспуске Рады
Московский Комсомолец01:44
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Происшествия
Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Политика
В Австрии сформировано переходное правительство
ИА «Ореанда-Новости» В Австрии утверждён перечень экспертов, которые займут министерские посты на время работы переходного правительства.
Обновлено в 08:34
Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
«К сожалению, возможности авиаперевозчиков в России исчерпаны», — сказал Объедков (цитата по ТАСС).
Обновлено в 07:51
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
Политика
Путин назвал произволом отказ от диалога с профсоюзами
Президент России Владимир Путин раскритиковал отказ собственников или администрации предприятий от диалога с профсоюзами, передает ТАСС.
Обновлено в 09:25
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Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором
Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Общество
Госдума расширяет «дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкалье
Правительственный законопроект, направленный на расширение территории выдачи земель в рамках программы Дальневосточного гектара, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
Обновлено в 08:43
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло
Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Ульяновске эвакуируют несколько крупных торговых центров
Сегодня, 22 мая в четвертом часу вечера эксртенные службы эвакуировали сразу несколько торговых центров.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет
Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Путешествия
Крым принял первый миллион туристов в 2019 году
Крым принял первый миллион туристов. Об этом в среду, 22 мая, журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Обновлено в 07:06
Кино
Любимые мультперсонажи принесут удачу и помогут выиграть в лотерею
Эксклюзивная серия лотерейных билетов наверняка станет любимой у поколения людей, воспитанных в СССР.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Вилли Токарева доставили в реанимацию
Известный российский певец Вилли Токарев сегодня был доставлен в реанимацию после обращения к московским врачам, пишет канал Mash.
Обновлено в 05:23
Финансы
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Политика
Ляшко пообещал «дону Корлеону» Зеленскому, что тот плохо кончит
Как следует из трансляции "Страна.ua", политик заявил, что новый глава государства "посадил свое окружение на потоки", в связи с чем сравнил его с экс-президентом Виктором Януковичем, боссом мафии доном Корлеоне, а также назвал "агентом Москвы".
Обновлено в 06:44
Политика
В штабе Зеленского отреагировали на отказ Рады рассмотреть законопроект о выборах
Верховная рада Украины пока не доверяет президенту страны Владимиру Зеленскому, заявили в команде главы государства, комментируя отказ парламента включить в повестку дня рассмотрение законопроектов о выборах, предложенных президентом.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Москве осужден киллер из 90-х, ошибочно расстрелявший автомеханика вместо бизнесмена
Суд в Москве приговорил к 9,5 года колонии киллера из 90-х Роберта Березина, по ошибке расстрелявшего водителя вместо бизнесмена.
Обновлено в 08:25
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша, которого задержали по делу о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 04:08
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Общество
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2
Обновлено в 08:52
Происшествия
Экс-глава Росреестра Дагестана скрылся от следствия
Бывший руководитель Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов, подозреваемый в создании преступного сообщества, скрылся от следствия, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:03