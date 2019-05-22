Политика
Ляшко объявил сбор подписей против роспуска РадыRT на русском 01:24
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады. «Указ Зеленского о роспуске парламента — неконституционный, противозаконный и своевольный», — написал политик в Facebook.
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Ляшко анонсировал сбор подписей против «неконституционного» указа о роспуске рады
Московский Комсомолец01:44
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 03:26, Ашберн
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ФАС передала правоохранителям дело экс-губернатора Челябинской области
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