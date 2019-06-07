Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газИзвестия 02:24

с чего всё началось

Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua». По его словам, власти страны обманывают граждан, говоря о причинах повышения цен.

Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ

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