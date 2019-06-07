Политика

Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газИзвестия 02:24

Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua». По его словам, власти страны обманывают граждан, говоря о причинах повышения цен.
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с чего всё началось
Сейчас в Европе цена на топливо минимальна за последние три года, а на Украине она только растет, так как искусственно установлена постановлением власти, рассказал парламентарий в эфире телеканала "112 Украина
".
Инфорос01:32

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Политика

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В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
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Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

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В Пермской опере не знают об отъезде Теодора Курентзиса в Петербург

Пермское издание "Местное время" со ссылкой на собственный источник сегодня заявило о том, что худрук Пермской оперы Курентзис покидает город и уезжает работать в Санкт-Петербург.
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Гонщик «Формулы-1» Хэмилтон в Канаде попробует продлить победную серию

С большой долей вероятности на трассе имени Жиля Вильнёва пятикратный чемпион мира продлит победную серию.
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Наука

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Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.
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В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Древний камень с изображением доисторической лошади обнаружили во Франции.
Обновлено в 04:23
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Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
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Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

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«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

В ночь на 7 июня в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии Кубка Стэнли, где "Брюинз" на своем льду принимал "Сент-Луис Блюз".
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Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
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Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте

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Создание новых парков - часть общегородской программы благоустройства Москвы в 2019 году, на сегодняшний день в столице уже существует более 500 парковых территорий, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
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В Москве полицейский застрелил задержанного при попытке побега

Московский полицейский застрелил мужчину, задержанного за езду в пьяном состоянии, который попытался сбежать.
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Отловщик косаток из «китовой тюрьмы» заявил о возможном банкротстве

Компания-отловщик "Афалина", которая держит в "китовой тюрьме" в Приморье косаток и белух, может обанкротиться, заявил ее глава Алексей Решетов.
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Олег Валерьевич Ляшко
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