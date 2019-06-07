Политика

Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газИзвестия 02:24

Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua». По его словам, власти страны обманывают граждан, говоря о причинах повышения цен.
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с чего всё началось
Сейчас в Европе цена на топливо минимальна за последние три года, а на Украине она только растет, так как искусственно установлена постановлением власти, рассказал парламентарий в эфире телеканала "112 Украина
".
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Олег Валерьевич Ляшко
Украинский журналист, политический деятель. Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олега Ляшко, кандидат в президенты Украины на выборах 2014 и 2019 годов.
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