Политика
Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газИзвестия 02:24
Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua». По его словам, власти страны обманывают граждан, говоря о причинах повышения цен.
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с чего всё началось
Сейчас в Европе цена на топливо минимальна за последние три года, а на Украине она только растет, так как искусственно установлена постановлением власти, рассказал парламентарий в эфире телеканала "112 Украина".Инфорос01:32
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Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Политика
Врио губернатора Забайкальского края пойдет на выборы самовыдвиженцем
Отмечается, что Осипов пойдет на выборы губернатора края в качестве самовыдвиженца.
Обновлено в 01:06
Экономика
Силуанов считает нормальной жизнь в кредит
Вице-премьер РФ, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что считает жизнь в кредит нормальной.
Обновлено в 04:59
Общество
Бари Алибасов введен в медикаментозный сон
Известного продюсера Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон.
Обновлено в 01:55
Общество
Большая честь: Кейт Миддлтон приняла парад конной гвардии
В рамках традиций конный парад обычно принимает один из членов британской королевской семьи.
Обновлено в 05:39
Экономика
«Дом.РФ» и ВЭБ.РФ благоустроят Южно-Сахалинск и Геленджик
«Дом.РФ» совместно с ВЭБ.РФ пообещали властям Сахалинской области помочь с благоустройством Южно-Сахалинска.
Обновлено в 05:33
Политика
Пашинян заявил, что обсудил с Путиным цену на газ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным цену на газ, по его словам, важно, чтобы согласованная цена не тормозила темпы роста республики.
Обновлено в 05:52
Технологии
Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта
Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:14
Энергетика
Прибыль «Татнефти» по МСФО выросла в I квартале на 43%
Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО выросла в I квартале на 43% в годовом выражении до 60,15 млрд руб. Выручка выросла в 1,2 раза до 227,32 млрд руб. "Основным фактором увеличения чистой прибыли явился рост выручки в текущем периоде, частично компенсированный ростом расходов по налогам, кроме налога на прибыль", - отмечает "Татнефть".
Обновлено в 03:04
Политика
«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.
Обновлено в 05:30
Теннис
Барти проиграла сет, в котором вела 5:0, имела два сетбола и дважды подавала на партию
При счете 5:5 Анисимова сделала брейк и уже сама подавала на сет.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Лидер украинских националистов предложил Зеленскому «самому выкопать хоть одну солдатскую могилу»
Украинские националисты критикуют решение президента Владимира Зеленского активизировать Минские переговоры, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:43
Футбол
Ещенко продлил контракт со «Спартаком»
Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с 35-летним защитником Андреем Ещенко.
Обновлено в 06:09
Общество
Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года
Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей
Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
Обновлено в 03:49
Культура
Кончаловский раскритиковал меморандум о равенстве полов
Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал меморандум о гендерном равноправии, который был заключен между Каннским и Берлинским кинофестивалями.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва, предпринятой украинскими военными на Горловском направлении.
Обновлено в 06:31
Здоровье
В России начали клинические испытания препарата для лечения рака печени
В России начались клинические испытания отечественного препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 (Y-90) для лечения рака печени.
Обновлено в 06:05
Политика
Савченко посоветовала Зеленскому, как уволить министров
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что президенту страны Владимиру Зеленскому необходимо по несколько раз в день подавать в парламент представления на увольнение членов правительства.
Обновлено в 06:39
Общество
«Росконтроль» проверил качество крабового мяса
«Росконтроль» проверил качество крабового мяса марок Vici, «Меридиан», «Русское море», «Санта Бремор» и «А`Море».
Обновлено в 03:00
Наука
Предки североамериканских индейцев оказались на 40% европейцами
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие
Российский корабль едва не столкнулся с американским крейсером
Американский крейсер USS Chancellorsville "подрезал" российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, пройдя всего в 50 м. Экипаж "Виноградова" был вынужден экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с кораблем ВМС США.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
Обновлено в 04:50
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный мотор
Немецкий автомобильный бренд Mercedes-AMG объявил о выпуске более усовершенствованного силового агрегата, мощность которого составила 416 л.с. Известно, что продвинутый 4-цилиндровый двигатель в последующем будет использоваться на современных версиях автомобилей A45, CLA 45 и GLB 45, которые предложат в скором времени.
Обновлено в 04:26