Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газИзвестия 02:24

с чего всё началось

Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua». По его словам, власти страны обманывают граждан, говоря о причинах повышения цен.

Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ

Футбол СМИ: Тухель устал от скандалов с участием Неймара По информации источника, Тухель ценит игровые качества Неймара, но больше не может терпеть скандалов с его участием, а также поведение 27-летнего бразильца со своими одноклубниками.

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Армия и оружие Зеленский пообещал, что ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.

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