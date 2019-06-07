Политика
Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газИзвестия 02:24
Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua». По его словам, власти страны обманывают граждан, говоря о причинах повышения цен.
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с чего всё началось
Сейчас в Европе цена на топливо минимальна за последние три года, а на Украине она только растет, так как искусственно установлена постановлением власти, рассказал парламентарий в эфире телеканала "112 Украина".Инфорос01:32
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Футбол
СМИ: Тухель устал от скандалов с участием Неймара
По информации источника, Тухель ценит игровые качества Неймара, но больше не может терпеть скандалов с его участием, а также поведение 27-летнего бразильца со своими одноклубниками.
Обновлено в 03:22
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Наука
Ученые продемонстрировали «квантовый ховерборд»
Недавно команде ученых из США и Китая удалось стабилизировать отталкивающие и притягивающие силы Казимира, получив квантовый «ховерборд», способный к довольно устойчивой левитации.
Обновлено в 02:29
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Экономика
Минфин может ужесточить налогообложение олигархов
Министерство финансов Российской Федерации продолжает искать способы вернуть в страну налоги, которые владельцы компании платят за рубежом.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Соловьев высмеял слова Ковтуна о непричастности ВСУ к обстрелу мечети
Владимир Ковтун заявил, что украинские военные не имеют отношения к обстрелу мечети в Донецке Телеведущий Владимир Соловьев уличил украинского политолога Вячеслава Ковтуна в обмане.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией
18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.
Обновлено в 02:03
Экономика
Правительство утвердило концепцию создания системы управления данными
Правительство России утвердило концепцию создания и функционирования национальной системы управления данными (НСУД), следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море
Норвежская госкомпания Equinor эвакуировала рабочих с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 02:50
Общество
Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири
Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей
Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.
Обновлено в 03:07
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Авто
Завод сэкономил, а нам расплачиваться — 11 примеров
«Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он будет черным» Генри Форд Известное изречение Генри Форда — один из первых примеров подобной экономии в истории.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Транспорт
В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа
В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:57
Политика
Саакашвили отказался возглавить партию Кличко
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено вчера в 08:22
Общество
Московский зоопарк пригласил посетителей на завтрак к пандам
Обновлено в 02:09
Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ
Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
Обновлено в 03:25
Общество
Граждане не хотят сдавать деньги в пенсионную систему
Почти две трети россиян отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию, что потенциально угрожает планам властей реформировать систему пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Трамп захотел ввести новое чрезвычайное положение
Президент США Дональд Трамп планирует объявить новый режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Армия и оружие
Зеленский пообещал, что ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Обновлено в 02:59
Технологии
Google купит платформу для бизнес-аналитики Looker за $2,6 млрд
Google заключил соглашение о покупке платформы для бизнес-аналитики Looker в рамках сделки на сумму $2,6 млрд.
Обновлено вчера в 10:36
Общество
Бари Алибасов написал завещание
Обновлено вчера в 07:43
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов
Минэкономразвития России по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:35
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07