Политика

Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газИзвестия 02:24

Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua». По его словам, власти страны обманывают граждан, говоря о причинах повышения цен.
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с чего всё началось
Сейчас в Европе цена на топливо минимальна за последние три года, а на Украине она только растет, так как искусственно установлена постановлением власти, рассказал парламентарий в эфире телеканала "112 Украина
".
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