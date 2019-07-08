В связи с анонсом телемоста между телеканалом NewsOne, который принадлежит Виктору Медведчуку, и российским каналом «Россия 1» лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко призвал украинского президента Владимира Зеленского созвать Совет Национальной безопасности (СНБО) для того, чтобы очистить информационное пространство страны от влияния Кремля.

Ляшко о телемосте с РФ: созвать СНБО и очистить информационное пространство

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