Политика
Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» ЗеленскомуГазета.Ru 13:37
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Экономика
Сбербанк: мошенники в майские праздники немного снизили активность
Мошенники немного снизили активность в эти праздники, заявили в Сбербанке.
Обновлено в 13:54
Футбол
Станислав Черчесов: «Рад за Семака. „Зенит“ заслуженно стал чемпионом»
"Зенит" стабильно провел матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом.
Обновлено в 15:40
Общество
На крымскотатарском празднике Хыдырлез представили 800-литровую турку
В этом году повышенный интерес вызвала огромная турка для варки кофе - джезва высотой 2,2 метра и емкостью 800 литров, изготовленная симферопольскими мастерами.
Обновлено в 14:53
Общество
В Женеве прошла акция «Бессмертный полк»
В Женеве в субботу прошла акция "Бессмертный полк".
Обновлено в 10:43
Политика
Трамп оценил телефонный разговор с Путиным
Американский президент Дональд Трамп в Twitter прокомментировал разговор по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся сегодня, 3 мая.
Обновлено вчера в 13:41
Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:20
Космос
Бортовую инструкцию Нила Армстронга продадут на аукционе Christie’s
Стоимость документа может достичь 9 миллионов долларов, считают организаторы торгов Бортовую инструкцию астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они пользовались при высадке на Луну, продадут на аукционе Christie s в Нью-Йорке, сказано на сайте аукционного дома.
Обновлено 02 мая в 08:06
Общество
Полиция проверяет кожаную куртку Резника на наркотики
Полиция проверит верхнюю одежду попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника на запрещенные вещества.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса
В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
Обновлено в 15:00
Наука
Создан единый дендрохронологический атлас засух
Исследователи из Нью-Йорка проанализировали метеорологические данные США за последние 20 лет, обнаружив, что количество засух увеличивалось пропорционально подъему средних температур.
Обновлено вчера в 21:42
Космос
Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик
Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено в 05:16
Здоровье
Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб
По данным Росстата, почти девять миллионов граждан России старше 15 лет - чуть меньше 6% - ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.
Обновлено в 17:02
Футбол
Семак обратился к фанатам «Зенита» после победы в РПЛ
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поблагодарил болельщиков после досрочной победы команды в чемпионате России по футболу.
Обновлено в 16:55
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Единоборства
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Обновлено в 13:48
Футбол
Защитник "Арсенала" Виктор Альварес: "Зашел губернатор, поблагодарил за победы над "Локо" и "Спартаком"
Защитник "Арсенала" Виктор Альварес после домашнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0) рассказал о визите в раздевалку губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Обновлено в 16:06
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок
Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Хоккей
Даниил Тарасов подписал контракт новичка с «Коламбусом»
Вратарь Даниил Тарасов заключил трехлетний контракт новичка с "Коламбус Блю Джекетс", сообщается на сайте клуба НХЛ.
Обновлено в 15:34
Космос
Тайна прародителей императоров Китая раскрыта – Ученые подтвердили взрыв Планеты Драконов
Некоторые конспирологи считают, что подтверждение астрономов чилийской обсерватории взрыва звезды доказывают само существование Планеты Драконов и тайна прародителей императоров Китая, наконец-то, раскрыта.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье
Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Задержанная на «Монстрации» в Махачкале рассказала об угрозе убийством в полиции
Ольга Москвитина, задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале, рассказала, что полицейские угрожали ей убийством.
Обновлено в 13:24
Теннис
Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде
Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Обновлено в 10:59
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Razer выпустила «имперскую» периферию ко дню Star Wars
Обновлено в 14:41
Футбол
Александр Медведев: «Командир экипажа связался с землей и передал нам результат матча в Туле»
Президент «Зенита» Александр Медведев назвал непередаваемыми чувства от чемпионства, о котором команда узнала, находясь на боту самолета на высоте 10 000 метров над землей.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке
Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Футбол
«Зенит» внес Кокорина в список игроков, впервые ставших чемпионами
Петербургский «Зенит», досрочно ставший чемпионом России по футболу сезона 2018/19, опубликовал список игроков команды, которые впервые получили этот титул.
Обновлено в 15:29
Гаджеты
Samsung выпустит «идеальный» смартфон
Обновлено в 14:54