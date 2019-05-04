Ляшко назвал главные вопросы к ЗеленскомуИзвестия вчера в 14:22

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны. При этом у него, по его словам, есть три более важных вопроса к новому главе государства.

Политика На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко На Украине создана группа, которая будет заниматься привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

Кино Джордж Мартин рассказал о работе над сериалами-продолжениями «Игры престолов» Как сообщил писатель, в настоящее время разрабатывается пять продолжений ставшего легендарным шоу, и работа над трем продвигается "очень хорошо".

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Происшествия В секторе Газа возросло число погибших в стычках с армией Израиля Число погибших в результате атаки с воздуха израильскими военнослужащими по палестинскому сектору Газа возросло до семи человек.

Единоборства Тяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в тяжелом весе.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Экономика В Центробанке Эстонии остался один слиток золота В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.

Происшествия Подросток заступился за женщину в магазине и был избит Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.

Политика Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.

Единоборства Серроне победил Яквинту единогласным решением судей По итогам пяти раундом судьи приняли единогласное решение присудить победу "Ковбою" со счетом 49-45, 49-45, 49-46.

Политика Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.

Единоборства Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".

Экономика Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП Если инвестиции в основной капитал увеличатся до 25% от ВВП, то рост экономики превысит 3%, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

Политика В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.

Шоу-бизнес Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.

Здоровье В Кандалакшской ЦРБ отремонтируют отделение реанимации Портал blogg51.ru, со ссылкой на руководство больницы, сообщает о разработке в 2019 году проектно-сметной документации на капитальный ремонт отделения реанимации Кандалакшской ЦРБ.

Происшествия Машину петербуржского ГИБДД протаранил пьяный водитель Полицейские Санкт-Петербурга арестовали нетрезвого водителя в Калининском районе, который в результате погони врезался в патрульную машину.

Шоу-бизнес Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.

Общество Король Таиланда официально коронован Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.

Авто Кроссовер Hyundai Venue за 700 000 рублей добрался до дилеров Индии Как сообщается, стоимость Hyundai Venue в Индии будет стартовать от 750 000 рупий (в рублях - около 700 000).

Общество Суды взыскали с россиян 135 миллиардов рублей долгов за ЖКУ Долги граждан за ЖКУ, которые пришлось взыскивать через суд, превысили 135 миллиардов рублей.

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче Евротура Игра прошла в чешском Брно Сборная России по хоккею уступила сборной Финляндии во втором матче заключительного этапа Евротура, пишет ТАСС.