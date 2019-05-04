Политика
Ляшко назвал главные вопросы к ЗеленскомуИзвестия 14:22
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны. При этом у него, по его словам, есть три более важных вопроса к новому главе государства.
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Захочет Владимир согласиться на встречу и посоветоваться — он знает мой телефон.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:54, Ашберн
Политика
Зеленского попросили не «креативничать» из-за его ответа Путину
В Госдуме призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского не "креативничать", а выполнять Минские соглашения, передает ТАСС.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа
Израильские войска атаковали более десяти целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Театры
Владимир Путин наградил орденами работников культуры
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Два льва напали на сотрудника зоопарка в Германии
Обновлено в 17:33
Армия и оружие
Северная Корея объяснила причину нового ракетного пуска
Северная Корея подтвердила проведение ракетных стрельб.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.
Обновлено в 18:07
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса
В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Курганской области пять жилых домов сгорели из-за пала сухой травы
Сухая трава загорелась в поселке под Курганом, в результате пожара сгорело пять жилых домов, сообщается на сайте МЧС по Курганской области.
Обновлено в 11:00
Политика
Гуаидо признал попытки свержения Мадуро неудачными
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо согласился с тем, что попытки свержения действующего президента страны Николаса Мадуро явились провальными.
Обновлено в 18:17
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне
Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
Обновлено в 11:29
Космос
«Космокурс» рассказал о прочности шаттлов для туристов
Компания собирается развивать в России космический туризм. Где-то 12 раз проектная кратность использования сейчас.
Обновлено вчера в 03:51
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время презентации в организации фильма о проекте «Песни Победы» исполнил вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк».
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено вчера в 17:19
Музыка
Названа истинная причина победы дочери Алсу в «Голосе»
Обновлено в 14:30
Кино
«Мстители: Финал» соберет $2 млрд к концу второй недели проката
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Происшествия
Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области
В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.
Обновлено в 11:38
Экономика
Заработать не только на поиске. Google объявил о масштабной внутренней реорганизации
На этой неделе компания объявила о внутренней реорганизации, которая затронет в том числе и программу глобальных партнерств, в которой теперь будет задействована не только реклама, но и другие направления бизнеса корпорации.
Обновлено в 11:20
Здоровье
Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб
По данным Росстата, почти девять миллионов граждан России старше 15 лет - чуть меньше 6% - ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.
Обновлено в 17:02
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
На западе Москвы упал башенный кран
Крановщица пострадала при падении башенного крана на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:11