Ляшко назвал главные вопросы к ЗеленскомуИзвестия 14:22

Захочет Владимир согласиться на встречу и посоветоваться — он знает мой телефон.

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны. При этом у него, по его словам, есть три более важных вопроса к новому главе государства.

Политика Зеленского попросили не «креативничать» из-за его ответа Путину В Госдуме призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского не "креативничать", а выполнять Минские соглашения, передает ТАСС.

Армия и оружие Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа Израильские войска атаковали более десяти целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны.

Происшествия Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.

Политика Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.

Театры Владимир Путин наградил орденами работников культуры Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Шоу-бизнес В больницу к певице МакSим пригласили священника На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.

Происшествия В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.

Шоу-бизнес У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.

Происшествия В Курганской области пять жилых домов сгорели из-за пала сухой травы Сухая трава загорелась в поселке под Курганом, в результате пожара сгорело пять жилых домов, сообщается на сайте МЧС по Курганской области.

Политика Гуаидо признал попытки свержения Мадуро неудачными Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо согласился с тем, что попытки свержения действующего президента страны Николаса Мадуро явились провальными.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.

Шоу-бизнес Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.

Космос «Космокурс» рассказал о прочности шаттлов для туристов Компания собирается развивать в России космический туризм. Где-то 12 раз проектная кратность использования сейчас.

Музыка Небензя спел в ООН песни военных лет Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время презентации в организации фильма о проекте «Песни Победы» исполнил вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк».

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Происшествия Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.

Экономика Заработать не только на поиске. Google объявил о масштабной внутренней реорганизации На этой неделе компания объявила о внутренней реорганизации, которая затронет в том числе и программу глобальных партнерств, в которой теперь будет задействована не только реклама, но и другие направления бизнеса корпорации.

Здоровье Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб По данным Росстата, почти девять миллионов граждан России старше 15 лет - чуть меньше 6% - ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.