Политика

Ляшко назвал главные вопросы к ЗеленскомуИзвестия 14:22

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны. При этом у него, по его словам, есть три более важных вопроса к новому главе государства.
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Олег Ляшко
Захочет Владимир согласиться на встречу и посоветоваться — он знает мой телефон.
— Олег ЛяшкоФАН 17:02

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