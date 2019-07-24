Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатораИзвестия 04:54
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими». В ходе голосования 21 июля его партии не удалось пройти в парламент.
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Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
Обновлено в 06:58
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Интернет
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено вчера в 14:06
Музыка
Клип Queen набрал 1 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 02:54
Происшествия
Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска
В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
Обновлено в 04:57
Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Политика
В Госбюро расследований не поняли, зачем к ним пришел Порошенко
Порошенко не явился на предыдущий допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", и Госбюро вызвало его повторно.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
В Донбассе журналисты Народной милиции ДНР попали под обстрел ВСУ
Журналисты пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Докучаевска, заявил 24 июля глава ведомства Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:12
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
Здоровье
Звонок в скорую хотят приравнять к согласию на медицинскую помощь
В Госдуме предложили приравнять звонок в неотложку к согласию на медицинское вмешательство.
Обновлено в 05:58
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении миллиардов рублей
Дело Алексея Кузнецова, бывшего члена правительства Московской области, будет рассмотрено судом в упрощенном порядке в связи с тем, что он пошел на сделку с правосудием и сознался в хищении всей вменяемой ему суммы – 11 млрд. рублей.
Обновлено в 09:29
Общество
Предельный возраст для службы в полиции увеличивается на пять лет
Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий предельный возраст пребывания на службе в полиции, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи
Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.
Обновлено вчера в 03:08
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Культура
Таисию Повалий засыпали угрозами после объявления о концерте в Киеве
Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий объявила о предстоящем сольном концерте в Киеве — однако не все встретили это известие позитивно.
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Мюллер ограничит свои показания конгрессу США
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что ограничит свои показания на слушаниях в американском конгрессе, сообщает AFP.
Обновлено в 09:26
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»
Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»
В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.
Обновлено в 07:41
Политика
ЛНР передала Киеву 64 заключенных, осужденных до 2014 года
ЛНР сегодня в одностороннем порядке начала передачу украинской стороне 64 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе и содержавшихся на территории Республики.
Обновлено в 05:55
Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено вчера в 02:37
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17