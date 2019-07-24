Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатораИзвестия 04:54

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими». В ходе голосования 21 июля его партии не удалось пройти в парламент.
Читать в источнике
Обсудить6

Подробнее о событии

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Известия04:54

Лидер украинских радикалов Ляшко назвал Зеленского «пародией на диктатора»

ТАСС07:15

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Rambler News Service05:40

«Пародия на диктатора»: на Украине охарактеризовали Зеленского

Газета.Ru05:13

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

РИА Новости05:05

Зеленского назвали «пародией на диктатора»

URA.Ru06:22

«Пародия на диктатора»: Ляшко едко высказался о Зеленском

РЕН ТВ04:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
Обновлено в 06:58
Общество

Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Интернет

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Футбол

РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»

Обновлено вчера в 14:06
Музыка

Клип Queen набрал 1 млрд просмотров на YouTube

Обновлено в 02:54
Происшествия

Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска

В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
Обновлено в 04:57
Политика

В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Политика

В Госбюро расследований не поняли, зачем к ним пришел Порошенко

Порошенко не явился на предыдущий допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", и Госбюро вызвало его повторно.
Обновлено в 09:00
Общество

Представителей РПЦ пригласили в комиссию фестиваля «Стенограффия»

Обновлено в 05:22
Армия и оружие

В Донбассе журналисты Народной милиции ДНР попали под обстрел ВСУ

Журналисты пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Докучаевска, заявил 24 июля глава ведомства Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:12
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Общество

Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
Здоровье

Звонок в скорую хотят приравнять к согласию на медицинскую помощь

В Госдуме предложили приравнять звонок в неотложку к согласию на медицинское вмешательство.
Обновлено в 05:58
Экономика

Госдума повысила НДС на пальмовое масло

Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении миллиардов рублей

Дело Алексея Кузнецова, бывшего члена правительства Московской области, будет рассмотрено судом в упрощенном порядке в связи с тем, что он пошел на сделку с правосудием и сознался в хищении всей вменяемой ему суммы – 11 млрд. рублей.
Обновлено в 09:29
Общество

Предельный возраст для службы в полиции увеличивается на пять лет

Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий предельный возраст пребывания на службе в полиции, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи

Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.
Обновлено вчера в 03:08
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Культура

Таисию Повалий засыпали угрозами после объявления о концерте в Киеве

Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий объявила о предстоящем сольном концерте в Киеве — однако не все встретили это известие позитивно.
Обновлено вчера в 18:37
Политика

Мюллер ограничит свои показания конгрессу США

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что ограничит свои показания на слушаниях в американском конгрессе, сообщает AFP.
Обновлено в 09:26
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Политика

В Малайзии раскрыли неожиданные факты о расследовании по MH17

Обновлено в 07:39
Кино

Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»

Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»

В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка

В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.
Обновлено в 07:41
Политика

ЛНР передала Киеву 64 заключенных, осужденных до 2014 года

ЛНР сегодня в одностороннем порядке начала передачу украинской стороне 64 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе и содержавшихся на территории Республики.
Обновлено в 05:55
Кино

Режиссер «Безумного Макса» рассказал, что готов снять продолжение

Обновлено в 05:34
Политика

Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено вчера в 02:37
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное